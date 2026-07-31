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¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Oeste 14 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 16 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 26 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 26°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:17 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 26 - 56 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sureste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sureste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Este 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Noreste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Norte 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Norte 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Norte 26 - 50 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Norte 26 - 56 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Norte 21 - 52 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Noroeste 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Oeste 22 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Oeste 14 - 43 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Suroeste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Sur 13 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sureste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Este 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Este 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Este 21 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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