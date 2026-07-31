¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 33°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 31 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 33°.
Viento: 30 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 29°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:59
|Puesta del sol
|18:47
|Horas de luz
|10h 48m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?
Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 33°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:59 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 30 - 67 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|22°
|22°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|22°
|22°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|22°
|22°
|Noreste 14 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|21°
|21°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|21°
|21°
|Norte 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|21°
|21°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|22°
|23°
|Noreste 23 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|23°
|24°
|Norte 24 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|25°
|26°
|Norte 20 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|28°
|29°
|Norte 30 - 67 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|29°
|30°
|Norte 28 - 60 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|30°
|31°
|Norte 28 - 61 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|31°
|32°
|Norte 27 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|32°
|33°
|Norte 26 - 55 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|32°
|34°
|Norte 19 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|31°
|32°
|Noroeste 5 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|26°
|27°
|Sur 17 - 31 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|26°
|28°
|Suroeste 10 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|25°
|26°
|Sureste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|23°
|23°
|Sur 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|23°
|23°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|22°
|22°
|Sur 12 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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