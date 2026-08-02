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El clima en Santa Cruz hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 29 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 28 - 46 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 27 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 23 - 40 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 29 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:12
Puesta del sol18:14
Horas de luz9h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:12 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 9h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 29 - 48 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 24 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 25 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 24 - 41 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noreste 26 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 27 - 46 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 27 - 46 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 27 - 45 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 28 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noreste 28 - 46 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 29 - 48 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 26 - 47 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 28 - 46 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 28 - 48 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noreste 28 - 47 km/h 0% Cubierto
16:00 Noreste 28 - 48 km/h 0% Cubierto
17:00 Noreste 27 - 46 km/h 0% Cubierto
18:00 Noreste 27 - 45 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noreste 26 - 44 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noreste 26 - 43 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noreste 25 - 42 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noreste 23 - 40 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noreste 22 - 38 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noreste 22 - 36 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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