El clima en San Luis hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para San Luis este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 10°. Con vientos de 32 - 60 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 32 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:15
|Puesta del sol
|18:47
|Horas de luz
|10h 32m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|84%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:15 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 32 - 60 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Norte 26 - 50 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|16°
|16°
|Norte 28 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|16°
|16°
|Norte 23 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Noreste 15 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Este 6 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 14 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|11°
|Sureste 15 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Este 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Este 15 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|14°
|14°
|Este 11 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|17°
|17°
|Este 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|18°
|18°
|Noreste 6 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Norte 6 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|21°
|21°
|Norte 5 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|22°
|22°
|Noreste 2 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|25°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|21°
|21°
|Sureste 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|19°
|19°
|Este 24 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Este 25 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Este 28 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|16°
|Este 31 - 57 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|15°
|15°
|Este 32 - 60 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|15°
|15°
|Este 31 - 59 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|15°
|15°
|Este 31 - 59 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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