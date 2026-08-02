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El clima en San Luis hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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El pronóstico para San Luis este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 10°. Con vientos de 32 - 60 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Este 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sureste 20 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 32 - 60 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 32 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:15 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 32 - 60 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 26 - 50 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Norte 28 - 55 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Norte 23 - 55 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 15 - 48 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Este 6 - 42 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Sureste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Este 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Este 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Este 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Norte 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Norte 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Noreste 2 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Sureste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sureste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Este 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Este 25 - 46 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Este 28 - 50 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 31 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Este 32 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Este 31 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Este 31 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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