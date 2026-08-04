Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 14 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:14
|Puesta del sol
|18:49
|Horas de luz
|10h 35m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:14 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 14 - 33 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Noreste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Noreste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Noreste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Noreste 3 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Noreste 1 - 6 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|13°
|13°
|Norte 3 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Norte 3 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|18°
|18°
|Noroeste 7 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Noroeste 11 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|20°
|20°
|Noroeste 11 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Noroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Noroeste 14 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|22°
|Noroeste 14 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|21°
|21°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Oeste 8 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Suroeste 5 - 18 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|17°
|17°
|Sureste 3 - 12 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Este 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|15°
|15°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|15°
|15°
|Este 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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