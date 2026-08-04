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Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noroeste 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:14 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 14 - 33 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noreste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noreste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noreste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noreste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noreste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Noreste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Norte 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Noroeste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Noroeste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Noroeste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noroeste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Oeste 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Suroeste 5 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sureste 3 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Este 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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