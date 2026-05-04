Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo soleado, la jornada en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Soleado
13°
Viento
Norte 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Suroeste 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Oeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 5 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:47 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 5 - 18 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Norte 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Norte 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Norte 3 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Norte 2 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Sur 2 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sur 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sur 4 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sureste 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Sureste 4 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 22° 24° Sureste 1 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 22° 24° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Oeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Oeste 4 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.