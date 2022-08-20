Mundial Qatar 2022. Foto: EFE.

Mundial de Qatar 2022. Foto: EFE.

A tres meses del inicio del Mundial de Qatar 2022, los hinchas comienzan a vibrar con los diferentes puntos a tener en cuenta antes de que se presenten las listas de convocados y comience a rodar la pelota.

Con más ojos en las ligas locales que en una Copa del Mundo atípica, los más fanáticos buscan cualquier excusa para hablar del evento que paralizará al mundo por un mes y hará olvidar por unos días la llegada de Papá Noel.

Las figuritas, una pasión de grandes y chicos

Cada cuatro años los chicos se vuelcan a las figus del Mundial y el “late” y “nola” se vuelve parte del vocabulario habitual en los recreos de todo el mundo.

Pero los no tan chicos tampoco se quedan atrás: como un volver a la infancia, es cada vez más común ver adultos en plazas de la Ciudad intercambiando “repetidas” con niños y buscando la que falta para quedar más cerca de completar el álbum.

Álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022. Foto: Panini.

Álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022. Foto: Panini.

En este caso, la empresa Panini anunció que la versión 2022 saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 24 de agosto y, para llenar el álbum, habrá que conseguir las 670 figuritas, que varían entre los cracks del torneo, los estadios, la mascota, la pelota e imágenes especiales.

Las estampas Panini, un viaje a través del tiempo. ⌛?✨#Qatar2022?? | #EstampaTuPasión? pic.twitter.com/Vyofl4ty71

— Panini Sport Mx ???? (@PaniniSportMx) August 1, 2022

Debido a que las listas definitivas se presentan el 11 de noviembre, es posible que alguno de los jugadores citados no esté en la colección o que figure algún futbolista que mire la Copa por televisión.

En cuanto a los precios, pese a que no se confirmaron los precios en nuestro país, las primeras versiones indican que el álbum costará unos 750 pesos, mientras que cada paquete de cinco figuritas rondará los 150 pesos.

Para quienes busquen una opción más económica pero no menos atractiva, la histórica empresa de figuritas lanzó la versión online.

Se puede empezar a jugar en la web oficial de Panini o descargando la app Panini Digital Sticker, disponible para IOS y Android.

Álbum virtual del Mundial de Qatar. Foto: Panini.

Álbum virtual del Mundial de Qatar. Foto: Panini.

La aplicación entregará diariamente dos sobres gratis a cada usuario. Todos aquellos que estén conectados podrán cambiar las figuritas repetidas con otras cuentas para así tener más posibilidades de llenar el álbum.

También se podrán conseguir cromos especiales cumpliendo una serie de misiones y objetivos que propone la misma aplicación. A su vez, tanto la FIFA como Panini y Coca-Cola entregarán varios códigos promocionales a través de diferentes productos y de publicaciones en sus redes sociales que servirán para obtener más paquetes por día.

Candidatos según las casas de apuestas

Otro de los puntos que se suma a las competencias de este tipo es la apuesta deportiva. Y, en base a los montos que paga cada selección, se puede empezar a analizar los candidatos a levantar la copa.

La lista la encabeza Brasil, que paga 5.50 por cada peso, dólar o euro invertido, según la página Bet365.

Selección de Brasil, Eliminatorias sudamericanas, EFE.

Selección de Brasil. Foto: EFE.

El equipo de Tite, con Neymar a la cabeza, siempre es candidato y llega a la gran cita mundialista como líder de las eliminatorias Sudamericanas y con jugadores de gran nivel en sus clubes, como Gabriel Jesús, Vinicius, Casemiro, Antony o Eder Militao, por mencionar alguno de ellos.

Festejo de Selección de Inglaterra ante Croacia, fútbol, Reuters

Selección de Inglaterra. Foto: Reuters.

Luego aparece Inglaterra. El subcampeón de Europa paga una tasa de 6.50, según la mencionada casa de apuestas.

Selección de Francia, Eurocopa, Reuters.

Selección de Francia. Foto: Reuters.

El podio lo completa Francia que, con Benzema, Mbappe y Griezmann, entre otros cracks, paga una cuata de 7.00.

Selección Argentina. Foto: NA.

Selección Argentina. Foto: NA.

En cuarto lugar figura la Selección argentina: la Scaloneta hizo méritos para estar entre los grandes candidatos y la figura de Messi siempre atrae a los apostadores. El conjunto nacional también paga 7.00 por cada peso apostado.

En las últimas posiciones figuran las selecciones con escasas chances de llegar a la gloria: Irán (501.00), Túnez (401.00) y equipos como Corea del Sur, Camerún, Ghana, Marruecos, Australia y Qatar (251.00).

Si tenes la suerte de ir a Qatar, no te pierdas estos datos

Además de la fecha, totalmente inusual para una Copa del Mundo, Qatar tiene una serie de particulares a tener en cuenta para que los hinchas que viajen a alentar a la Selección pasen un grato momento mundialista.

El alcohol es una consulta muy recurrente entre los afortunados que ya tienen el pasaje en mano: la realidad es que no se pueden tomar bebidas “espirituosas” en espacios públicos, pero sí estará permitido en hoteles, fan fest (zonas preparadas por FIFA para ver los encuentros) y estadios.

También se deberá tener en cuenta que está prohibido tirar basura en las calles. En caso de ser descubierto, la persona puede recibir una importante multa económica.

En cuanto al dinero, AFA envió un comunicado para informar que “en Qatar se podrán manejar con dólares estadounidenses, pero sólo se aceptan los denominados ‘cara grande’ nuevos (los que tienen la faja de seguridad atravesada de manera vertical al frente del billete)”.

Ahora sí, estás listo para comenzar con la cuenta regresiva: sea de la forma que sea, tené tu bandera y tu camiseta a mano y salí a cantar por la Selección...