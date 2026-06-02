De Gualeguaychú a Kansas: la travesía en bici de tres argentinos que pedalearon 10 meses para seguir a la Selección en el Mundial

Tres entrerrianos posan tras completar los más de 17.000 kilómetros que los llevaron desde Gualeguaychú hasta Estados Unidos para alentar a la selección argentina. Foto: Cadena3

Después de casi diez meses de viaje y más de 17.000 kilómetros recorridos en bicicleta, tres jóvenes de Gualeguaychú completaron este martes una travesía fuera de lo común: llegaron a Kansas, Estados Unidos, con el objetivo de alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La historia conecta aventura y pasión. Yamandú Martínez, Miguel Silio y Vicente Conculini salieron el 16 de agosto de 2025 desde Entre Ríos sin una preparación profesional, pero con una idea clara: cruzar el continente pedaleando para seguir a la “Scaloneta”.

El plan no surgió de la nada. Silio ya había viajado a otros Mundiales en bicicleta y fue quien impulsó el proyecto. Conculini decidió sumarse sin dudar demasiado: dejó su trabajo y apostó por un recorrido que terminaría extendiéndose durante casi un año.

La preparación, admiten, fue mínima. No se consideran ciclistas entrenados. La resistencia la construyeron en el camino, enfrentando largas distancias diarias con equipaje básico: alforjas, bolsas de dormir y provisiones esenciales.

Los argentinos que fueron en bici al Mundial se cruzaron hasta con Manu Ginóbili. Foto: Instagram @enbiciandoalmundo

Durante el recorrido cruzaron 17 países de América, desde Argentina hasta Estados Unidos. El itinerario incluyó Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México, entre otros destinos que fueron sumando kilómetros y desafíos.

El video de la llegada que emociona en redes

El momento en que los tres entrerrianos completan su travesía quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se los ve emocionados tras alcanzar su destino en Estados Unidos luego de meses de esfuerzo. Las imágenes reflejan el cierre de una aventura marcada por el sacrificio y la pasión por la Selección, y ayudan a dimensionar la magnitud del desafío que lograron cumplir.

El momento en que los tres entrerrianos completan su travesía

Los tramos más duros del recorrido

El viaje no estuvo exento de dificultades. Las condiciones extremas en zonas de altura de Bolivia y Perú pusieron a prueba su resistencia física, mientras que el frío complicó varios tramos de montaña.

También enfrentaron situaciones de riesgo. En Colombia debieron modificar su ruta tras una alerta por un atentado cercano, y en Ecuador atravesaron un contexto de violencia ligado a un motín carcelario. En ese caso, recibieron asistencia del consulado argentino y se trasladaron en bus para salir de una zona considerada peligrosa.

La llegada a Estados Unidos tuvo un fuerte componente emocional. Según contaron, no esperaban el recibimiento que encontraron. La sorpresa generó una reacción inmediata en el grupo, especialmente en Silio, quien se mostró conmovido al ver la repercusión del viaje.

De la incertidumbre al destino final

Cuando iniciaron la travesía, aún no estaba definido el lugar del debut de Argentina en el Mundial. Recién en diciembre, tras el sorteo del torneo, supieron que el destino final sería Kansas, lo que ajustó el cierre del recorrido.

A lo largo del camino mantuvieron una tradición: llevar siempre una bandera argentina junto a la del país que atravesaban. Una forma de identidad y, al mismo tiempo, de agradecimiento hacia cada lugar que los recibió.

El sueño que todavía les queda pendiente

Ya instalados en suelo estadounidense, el objetivo principal está cumplido. Sin embargo, mantienen una meta que repiten en redes sociales: compartir un mate con Lionel Messi y el plantel argentino.

Además, buscan conseguir entradas para los partidos del Mundial y seguir al equipo durante la competencia. El regreso será en avión, pero la experiencia que acumulan difícilmente pueda resumirse en un simple viaje.

La travesía de estos tres entrerrianos se transformó en una historia que combina sacrificio, resiliencia y fútbol, y que encuentra en cada kilómetro una muestra del vínculo entre la Selección y sus hinchas.