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Christian Eriksen volvió a desplomarse en un campo de juego: el video del momento que conmociona al fútbol

Fue a los 65 minutos del amistoso entre Dinamarca y Ucrania, que se terminó suspendiendo. El episodio recuerda al incidente en la Eurocopa de 2021, cuando padeció un paro cardiaco.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 16:15
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Christian Eriksen volvió a desplomarse en una cancha.
Christian Eriksen volvió a desplomarse en una cancha.
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El futbolista danés Christian Eriksen volvió a asustar al mundo del fútbol al desplomarse en pleno amistoso entre Dinamarca y Ucrania. La dramática situación tuvo lugar en el minuto 65 del encuentro, obligando a la suspensión del partido y recordando el incidente en la Eurocopa de 2021, cuando padeció un paro cardiaco.

La transmisión oficial captó el momento del susto: la pelota no estaba cerca de su posición y Eriksen caminaba por el borde de su área cuando, de repente, se se llevó las manos a la parte baja del pecho y se derrumbó por completo, encendiendo todas las alarmas.

Christian Eriksen se desplomó en pleno campo de juego. Video: X @IcaaroCruz

Dinamarca ganaba 2-1 al momento de la suspensión gracias a los goles de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle. Mientras tanto, las autoridades médicas continúan evaluando el estado de salud del futbolista

La noticia generó mensajes de apoyo de clubes, jugadores y aficionados de todo el mundo, que siguieron con atención las actualizaciones sobre el estado del futbolista de 34 años. Por el momento, no se brindaron detalles adicionales sobre el diagnóstico

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El comunicado sobre la salud de Christian Eriksen

Minutos después del gran susto, la Federación Danesa de Fútbol emitió un comunicado oficial para calmar la preocupación y confirmaron que el hoy jugador del Wolfsburgo “está consciente y se encuentra bien”.

“Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado”, dice el texto oficial.

El médico de Dinamarca explicó qué le pasó a Christian Eriksen está bien

El médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, destacó que Eriksen se encuentra “bien y que salió del campo por su propio pie”. El doctor destacó la respuesta del marcapasos que lleva el mediocampista desde que sufrió una situación similar hace cinco años, en la Eurocopa 2021, en el partido contra Islandia.

“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos respondió como debía”, indica en un comunicado Boesen que explicó que recuperó el conocimiento “muy rápidamente”.

Christian Eriksen volvió a desplomarse en una cancha. Foto: Instagram @chriseriksen8

“Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él. Ahora se someterá a más pruebas en el hospital para determinar qué provocó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital”, añade el comunicado del doctor publicado en redes.

“Pero Christian se encuentra bien y me ha pedido que le dé recuerdos a todos los jugadores y les diga que está bien”, insistió.

Un recuerdo de lo sucedido en 2021

El incidente recordó de manera inmediata el grave episodio que Eriksen sufrió en la Eurocopa de 2021, cuando padeció un sufrió un paro cardiaco súbito y se desplomó en pleno partido.

Sus compañeros y los médicos actuaron rápidamente, logrando reanimarlo tras momentos de máxima tensión que paralizaron al mundo del fútbol. y que, afortunadamente, logró superar.

Christian Eriksen, Eurocopa, Reuters
La descompensación de Christian Eriksen en la Eurocopa 2021. Foto: REUTERS

Cabe recordar que en esa oportunidad, Eriksen recibió un desfibrilador automático implantable (DAI). Luego, el danés superó el problema cardíaco y logró volver a la élite del fútbol, convirtiéndose en un símbolo de superación.

A diferencia de aquella ocasión, esta vez no fue necesario reanimarlo sobre el césped y puso ser trasladado a los vestuarios.

Además, los gestos de tranquilidad de sus compañeros y los aplausos del público funcionaron como señales esperanzadoras.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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