“Las Murciélagas”, bicampeonas del mundo en India tras superar a Inglaterra en la final

La Selección argentina de fútbol para ciegas se impuso por 2 a 0 en la definición. El equipo completó un torneo perfecto, en el que no recibieron goles, y afianzan como gran potencia de la categoría.

Las Murciélagas, campeonas del mundo en India. Foto: X

“Las Murciélagas”, la Selección argentina de fútbol para ciegas, vencieron por 2 a 0 a Inglaterra en la final y se consagraron bicampeonas del mundo en India.

Los goles fueron anotados por Gracia Sosa y Yohana Aguilar, para redondear una campaña perfecta en la que no recibieron goles.

En su camino al título, “Las Murciélagas” terminaron primeras en el Grupo B producto de sus triunfos ante Canadá (5-0) y Japón (1-0).

Ya en las semifinales, las jugadoras argentinas habían vencido 1 a 0 en el clásico a Brasil, gracias al tanto de Agustina Medina cuando faltaban solo siete minutos para el final del encuentro.

De esta manera, “Las Murciélagas” consiguieron su segundo título mundial consecutivo, ya que en el 2023 se habían consagrado por primera vez al derrotar 2 a 1 a Japón en la final.