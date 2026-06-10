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Messi ilusionó a los hinchas antes del Mundial 2026: “Este grupo tiene las mismas ganas y la misma ilusión”

El capitán de la Selección argentina remarcó que el equipo lo dejará todo para triunfar y mantener el título de campeón. El debut será frente a Argelia.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Messi ilusionó a los hinchas antes del Mundial 2026: “Este grupo tiene las mismas ganas y la misma ilusión”.
Messi ilusionó a los hinchas antes del Mundial 2026: “Este grupo tiene las mismas ganas y la misma ilusión”. Foto: NA
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Lionel Messi aseguró días antes de que comience el Mundial 2026 que los argentinos no deberán tener dudas de que el equipo lo va a dejar todo en la cancha, luego del triunfo por 3 a 0 ante Islandia, donde marcó el segundo tanto y que fue el último amistoso del equipo de Lionel Scaloni antes del debut frente a Argelia.

“Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés la molestia”, señaló Messi, a la vez que dijo que está “disfrutando” de estar en el Mundial, que “tenía ganas de jugar un rato” y que al plantel todavía le queda una semana de trabajo para llegar de la mejor manera al estreno mundialista.

Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: NA

“El objetivo es ponernos bien todos y llegar bien al debut”, dijo, mientras que al hablar de las expectativas para la Copa del Mundo, expresó: “Este grupo sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Hay que ir paso por paso”.

Además, le dejó un mensaje a los hinchas: “Vamos más juntos que nunca. Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos siempre”. Luego, Messi advirtió que a cualquier rival le costará ganarle a Argentina porque se trata de “una Selección muy competitiva”, acostumbrada a competir bajo máxima exigencia y a convivir con la presión de ser candidata.

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En este sentido, Scaloni afirmó que “la prueba de hoy despejó algunas dudas acerca de qué le podía faltar al equipo (...) Hay dos opciones y vamos a esperar”, precisó el DT albiceleste en conferencia de prensa. Con respecto al encuentro ante Islandia, Scaloni destacó que “era un partido difícil, porque era a una semana del debut en el Mundial y el objetivo era que los chicos terminaran bien”.

En este sentido, se mostró muy conforme ya que el equipo dio una muestra de llega en condiciones óptimas al Mundial: “Varios jugadores demostraron que están bien y eso es lo que importa”, indicó.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Estamos en un momento importante y estamos bien. Eso no asegura nada, pero garantiza que van a dejar todo”, continuó Scaloni. Además, agregó: “Cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que correr también lo son, porque ver a jugadores de esa categoría correr como lo hacen te da la sensación de que el equipo está”.

Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizarnos que vamos a pelear hasta el último momento”, señaló.

Por otra parte, se refirió a Nicolás Paz y Leandro Paredes, quienes estaban en duda por su situación física, y llevó tranquilidad: “A Nico Paz lo vimos sólido. Hoy se notó que estaba muy bien, estamos contentos porque hizo un buen partido y nos da otra posibilidad más”.

“A Paredes no hace falta esperarlo, está bien y se va a quedar con nosotros”,afirmó. Por último, adelantó: “La gente se va a sentir identificada con este equipo. Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizamos que vamos a pelear hasta el último momento”.

Mundial 2026Lionel MessiLionel Scaloni
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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