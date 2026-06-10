El megaproyecto ferroviario más ambicioso de Egipto: no tiene conductores, abarca más de 50 km y recorre el desierto en 60 minutos

Egipto puso en marcha el monorraíl automatizado más largo del mundo como parte de un plan para modernizar su sistema de transporte público. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La carrera por desarrollar sistemas de transporte más eficientes y sostenibles acaba de sumar un nuevo protagonista. Egipto inauguró oficialmente el monorraíl automatizado más largo del planeta, una megaobra que conecta El Cairo con la Nueva Capital Administrativa y que busca aliviar los históricos problemas de tráfico que afectan a la región.

La puesta en marcha del servicio marca un paso clave dentro de la estrategia de modernización del transporte impulsada por el gobierno egipcio, que busca responder al crecimiento poblacional y reducir la presión sobre las carreteras de una de las mayores áreas urbanas de África.

La línea actualmente operativa conecta el este de El Cairo con la Nueva Capital Administrativa a través de un recorrido de 56,5 kilómetros. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Ya funciona el monorraíl sin conductor más largo de Egipto: cuáles son sus características y qué extensión buscan alcanzar

El nuevo sistema ferroviario elevado comenzó a operar con pasajeros el 6 de mayo de 2026 y representa una de las infraestructuras de transporte más ambiciosas desarrolladas en el país.

Actualmente está habilitado el tramo oriental de la red, que posee una extensión de 56,5 kilómetros y conecta el este de El Cairo con la Nueva Capital Administrativa, una ciudad planificada que el gobierno egipcio construye en el desierto para descongestionar la capital.

El proyecto completo contempla dos líneas y una longitud total de 96 kilómetros, lo que permitirá convertirlo en el sistema de monorraíl más extenso del mundo.

Los trenes Innovia 300 funcionan sin conductor y pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Foto: Unsplash.

La red utiliza 70 trenes automatizados Innovia 300, fabricados por la empresa francesa Alstom. Estas unidades operan sin conductor, circulan sobre estructuras elevadas y alcanzan velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

Una de sus principales características es la capacidad de transporte. Según datos oficiales, el sistema puede movilizar hasta 45.000 pasajeros por hora en cada sentido, una cifra comparable a la de algunos sistemas de metro de alta capacidad.

Para garantizar la seguridad, la operación se apoya en sistemas avanzados de señalización y control mediante radiocomunicaciones que supervisan en tiempo real el desplazamiento de los trenes, gestionando automáticamente funciones como aceleración, frenado y respuesta ante emergencias.

Cómo impacta el nuevo monorriel en Egipto y su estrategia de movilidad urbana sostenible

La inauguración del monorraíl forma parte de un plan más amplio con el que Egipto busca modernizar su infraestructura de transporte y reducir la dependencia de los vehículos particulares. El objetivo principal es disminuir los tiempos de viaje diarios, ofrecer una alternativa eficiente al tráfico urbano y reducir el consumo de combustibles fósiles.

El sistema fue diseñado para transportar hasta 45.000 pasajeros por hora en cada sentido, ayudando a aliviar la congestión vehicular de la región. Foto: actualidad.rt.com

Las autoridades consideran que este tipo de transporte eléctrico contribuirá además a reducir las emisiones contaminantes en una región que concentra millones de desplazamientos cada día.

La iniciativa se integra dentro de la estrategia nacional de movilidad sostenible proyectada hacia 2030, que incluye la ampliación de redes ferroviarias, sistemas de transporte masivo y nuevas soluciones urbanas para acompañar el crecimiento demográfico del país.

El proyecto fue adjudicado en 2019 a un consorcio liderado por Alstom, que tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento de la red durante tres décadas. La obra cuenta además con apoyo financiero internacional y se considera una de las mayores inversiones en infraestructura de transporte realizadas en la historia reciente de Egipto.

El sistema fue diseñado para transportar hasta 45.000 pasajeros por hora en cada sentido, ayudando a aliviar la congestión vehicular de la región. Foto: Grok IA.

Aunque algunos analistas señalan que aún existen tramos pendientes de construcción y que será necesario evaluar su impacto a largo plazo, el gobierno sostiene que el monorraíl constituye un paso decisivo para transformar la movilidad urbana del país.

Con trenes sin conductor, tecnología de automatización avanzada y capacidad para transportar miles de pasajeros por hora, la nueva red busca posicionarse como un modelo de transporte moderno para las grandes ciudades del futuro.