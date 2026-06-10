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De las monedas a la bandera argentina: cuál es el verdadero origen del Sol de Mayo

Aunque millones de argentinos lo asocian de inmediato con la patria, su historia real no empezó en la bandera de Belgrano. El verdadero origen del Sol de Mayo hay que buscarlo en la Asamblea del Año XIII, en el sello revolucionario y en las primeras monedas.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La historia del sol de mayo
La historia del sol de mayo Foto: Wikipedia
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Cada 20 de junio, el Sol de Mayo vuelve al centro de la escena como una imagen inseparable de la bandera argentina. Sin embargo, la historia documental muestra que la primera bandera creada por Manuel Belgrano en 1812 no llevaba sol: ese emblema se incorporó después, cuando el Congreso ya había consagrado los colores nacionales y avanzaba en la definición de los símbolos del nuevo Estado.

El dato clave es este: la forma oficial del Sol de Mayo no nació primero en la bandera, sino en las monedas patrias. Tanto la Casa Rosada como el Decreto 10.302/1944 señalan que el diseño que debe verse en la bandera reproduce el sol figurado de la moneda de oro de ocho escudos y de la de plata de ocho reales, acuñadas a partir de 1813.

Qué significa el Sol de Mayo y cuál es su origen histórico

El nombre “Sol de Mayo” remite de manera directa a la Revolución de Mayo de 1810, el proceso político que abrió el camino hacia la emancipación en el Río de la Plata. Pero cuando se revisan los documentos oficiales, aparece un punto decisivo: su origen material y estatal está ligado a la iconografía revolucionaria de 1813, no al primer izamiento de la bandera en Rosario.

En esos años, el sol era mucho más que un adorno. El Museo Histórico Nacional explica que fue un símbolo central del nuevo imaginario político: representaba renovación, nacimiento de un orden distinto y afirmación de una identidad americana. Por eso apareció en sellos, escudos, medallas y monedas, siempre asociado a la ruptura con la simbología colonial española.

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El escudo nacional argentino, el Sol de Mayo y la bandera oficiales Foto: Wikipedia

La versión oficial argentina también fija cómo debe entenderse su diseño: un rostro humano rodeado por 32 rayos alternados, 16 rectos y 16 flamígeros, reproducidos según las primeras monedas nacionales. Es decir, más allá de las interpretaciones culturales o escolares, el Estado argentino reglamentó su forma a partir de un modelo histórico concreto y verificable.

De las primeras monedas a la bandera argentina: cómo se dio la evolución de este símbolo nacional

La evolución del símbolo fue gradual. Primero apareció en el sello de la Asamblea del Año XIII y luego en las primeras monedas patrias, acuñadas en Potosí en 1813. Esas piezas ya mostraban el sol que más tarde sería llevado a la bandera, con la leyenda de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la consigna “En Unión y Libertad”, dos marcas de soberanía política en plena guerra de independencia.

Mientras tanto, la bandera seguía otro camino. Belgrano la había creado el 27 de febrero de 1812, y el Congreso de Tucumán consagró oficialmente los colores celeste y blanco el 20 de julio de 1816. Recién el 25 de febrero de 1818, en Buenos Aires, el mismo Congreso ratificó la bandera oficial con el agregado del sol en el centro de la franja blanca.

Moneda de $1 Foto: Wikipedia

Ese recorrido explica por qué el verdadero origen del Sol de Mayo no puede resumirse solo en la bandera. Antes de convertirse en emblema textil, fue una imagen de legitimidad revolucionaria, un signo de autoridad y una marca visible de la nueva soberanía rioplatense. En otras palabras: la bandera adoptó un símbolo que ya estaba cargado de sentido político.

Quiénes impulsaron la llegada del Sol de Mayo a la bandera argentina

En esta historia hay varios nombres fundamentales. El primero es, por supuesto, Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional en 1812. Pero el segundo gran protagonista es Juan de Dios Rivera, el grabador vinculado al diseño del sello revolucionario en 1813, donde el sol ganó un lugar central dentro de la estética política de la emancipación.

También fue clave Juan José Paso, porque la oficialización de la bandera celeste y blanca en 1816 se dio, según el sitio oficial de Argentina, por iniciativa suya en el Congreso. Ese paso fue decisivo: sin esa validación legal del pabellón nacional, la incorporación posterior del sol no habría tenido el mismo peso institucional.

Bandera argentina Foto: Wikipedia

Finalmente, la incorporación del sol a la bandera quedó consolidada en 1818, cuando el Congreso reunido en Buenos Aires ratificó la enseña con el emblema en la franja central, en tiempos del Directorio de Juan Martín de Pueyrredón. Así, el símbolo que ya identificaba a la revolución en monedas y sellos pasó a ocupar el centro del mayor emblema nacional.

Documentos clave: cómo se reglamentó el uso del Sol de Mayo en la bandera

La reglamentación moderna del símbolo llegó mucho después. El Decreto 10.302 de 1944 estableció los patrones oficiales de los símbolos nacionales y dejó asentado que la Bandera Oficial de la Nación es la bandera con sol, reproducido según las monedas de 1813 y con treinta y dos rayos alternados. Ese texto fue decisivo para terminar con interpretaciones dispares sobre colores, formas y atributos.

Hasta entonces, además, coexistían distintos usos: el decreto de 1944 reservaba la bandera con sol para autoridades públicas, mientras que los particulares podían usar una versión sin el emblema. Esa diferenciación cambió con la Ley 23.208 de 1985, que reconoció también a los particulares el derecho a usar la Bandera Oficial de la Nación.

Más adelante, el Decreto 1650/2010 terminó de fijar las medidas, características técnicas, colores, telas y accesorios de la bandera argentina, en articulación con normas IRAM. De ese modo, el Sol de Mayo dejó de ser solo un símbolo histórico para convertirse también en un emblema con parámetros precisos de reproducción oficial.

En síntesis, el verdadero origen del Sol de Mayo no está en una tradición difusa ni en una incorporación casual: está en un proceso histórico documentado que une la Asamblea del Año XIII, las primeras monedas patrias, la oficialización de la bandera y su reglamentación posterior. Por eso, cada vez que flamea en el centro del paño celeste y blanco, no solo recuerda a Mayo: también resume el momento en que la Argentina empezó a imaginarse, acuñarse y representarse como nación.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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