Dónde comer pizza en Buenos Aires: un restaurante ofrece menú para dos personas por $50.000 durante junio 2026

La propuesta estará disponible durante todo junio e incluye entrada, plato principal, postre y bebidas. Foto: Gastronomique Prensa.

Dentro de las propuestas gastronómicas que ofrece la Ciudad de Buenos Aires, hay una que destaca por su sello distintivo. Y es que La Casa Blanca de Habana renovó su menú de junio con una nueva edición de su ciclo “pizza del mes”, una iniciativa que combina cocina de autor, trabajo colaborativo y producto artesanal.

En esta oportunidad, la invitada es Sofía Racheff, chef reconocida por haberse consagrado en la última temporada de El Gran Premio de la Cocina y por su participación en Cucinare. La propuesta estará disponible durante todo el mes en el local de Villa Pueyrredón y se suma a un menú especial para compartir, pensado para quienes buscan una experiencia completa alrededor de una pizza de edición limitada.

La Casa Blanca de Habana, ubicada en Villa Pueyrredón, renovó su propuesta de junio con una pizza de edición limitada y un menú especial para compartir. Foto: Gastronomique Prensa.

Una pizza con sello de autor y técnica artesanal

La creación de este mes reúne mozzarella, provolone, mascarpone, miel de tajín, albahaca fresca y almendras. El resultado apunta a una combinación de texturas y sabores que mezcla lo cremoso, lo salado y un leve toque picante.

Como es habitual en la casa, la pizza se elabora con masa madre de fermentación lenta y se cocina en horno 100% a leña, una técnica que permite lograr una base crocante, aireada y con bordes de inspiración napoletana.

La receta forma parte del ciclo colaborativo que impulsa el restaurante, en el que distintos referentes gastronómicos del barrio y zonas cercanas trabajan junto al chef ejecutivo Alejo Medina y su equipo para desarrollar nuevas propuestas mensuales.

La iniciativa de La Casa Blanca de Habana combina una creación exclusiva de Sofía Racheff con una experiencia gastronómica para dos personas. Foto: Gastronomique Prensa.

La Casa Blanca de Habana y su menú especial para dos personas

Además de la pizza del mes, La Casa Blanca de Habana ofrece durante todo junio un menú especial para dos personas, disponible de martes a jueves, con un valor de $50.000 por pareja. En caso de abonar en efectivo, se aplica un descuento del 10%.

La experiencia incluye entrada, plato principal, postre y bebida, con una selección pensada para acompañar la propuesta central del mes.

Menú para dos personas

Entrada:

Fainá crocante con alioli o pimentón, o pan de pizza con babaganoush.

Principal:

Pizza del mes con mozzarella, provolone, mascarpone, miel de tajín, albahaca y almendras.

La receta del mes reúne quesos, albahaca, almendras y miel de tajín sobre una masa madre cocida en horno a leña. Foto: Gastronomique Prensa.

Postre:

Helado soft de dulce de leche con garrapiñada casera y salsa de dulce de leche.

Bebida:

Dos copas de Animal Malbec Organic y una botella de agua.

Más sobre La Casa Blanca de Habana

La Casa Blanca de Habana viene consolidando una identidad propia dentro de la escena gastronómica de Villa Pueyrredón, con una apuesta que combina la técnica, el producto y la participación de chefs invitados.

En esta nueva edición, la incorporación de Sofía Racheff aporta una mirada diferente a la carta y refuerza el perfil del ciclo, que busca renovar la experiencia del público con recetas de temporada y maridajes especialmente elegidos.

El menú especial busca ofrecer una alternativa para quienes desean compartir una cena completa a precio fijo. Foto: Gastronomique Prensa.

La propuesta estará vigente durante todo junio en Nazca 4301, Villa Pueyrredón, con atención de martes y miércoles de 19 a 23.30, y jueves a domingos de 20 a 00.

Cómo llegar a La Casa Blanca de Habana, en Villa Pueyrredón

La pizzería está ubicada en Nazca 4301, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, en la esquina de Nazca y Habana.