Trump y una nueva amenaza contra Irán: “Tardaron demasiado en negociar un acuerdo y ahora tendrán que pagar las consecuencias”

Donald Trump amenazó a Irán. Foto: REUTERS

La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara duras declaraciones contra Teherán tras una nueva serie de enfrentamientos militares en Oriente Medio.

“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente; ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje que reflejó el creciente deterioro de las relaciones entre ambos países.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para los esfuerzos diplomáticos que Washington y Teherán mantenían abiertos desde hace meses. Tras la última oleada de ataques, considerada la más intensa desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, las autoridades iraníes pusieron en duda la continuidad de las negociaciones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que el Gobierno está revisando la situación antes de decidir si seguirá participando en el proceso diplomático.

“Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual. El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”, declaró el funcionario a la agencia estatal IRNA.

La nueva crisis se desencadenó tras el derribo de un helicóptero militar estadounidense Apache sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Washington respondió con bombardeos contra objetivos iraníes, mientras que Teherán lanzó ataques contra instalaciones militares vinculadas a Estados Unidos en distintos países de la región.

Medio Oriente en llamas

Las fuerzas armadas iraníes dispararon misiles de largo alcance contra objetivos en Jordania y lograron impactar cuatro blancos considerados estratégicos. Sin embargo, el ejército jordano aseguró haber interceptado cinco misiles antes de que alcanzaran su destino, sin registrar víctimas ni daños materiales.

La confrontación también se extendió a Bahréin, donde Irán afirmó haber atacado una base militar estadounidense. Paralelamente, las autoridades de Kuwait informaron que sus sistemas de defensa aérea repelieron varios objetivos hostiles, aunque inicialmente no precisaron su procedencia.

Ataques y explosiones en Medio Oriente. Foto: REUTERS

En medio de este escenario, la cancillería iraní sostuvo que los países del Golfo tienen una “responsabilidad legal y moral” para impedir que Estados Unidos e Israel utilicen sus territorios como plataforma para lanzar operaciones militares contra la República Islámica.

Mientras continúan los intercambios de ataques y amenazas, la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático parece cada vez más lejana, aumentando el riesgo de una nueva escalada regional con consecuencias imprevisibles para Oriente Medio.