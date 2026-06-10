Reunión clave para definir el acuerdo entre el Gobierno y las universidades: de cuánto será el aumento salarial a negociar

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

Los representantes del Gobierno, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos del sector mantendrán una reunión clave este miércoles 10 de junio a las 13. Las partes buscarán estampar la firma definitiva en un acta que combina una suba en los sueldos de los docentes con un incremento en las partidas operativas de las casas de estudio y el anuncio oficial podría concretarse durante el transcurso de esta misma tarde.

La convocatoria oficial llegó tras varias semanas de fuertes cruces políticos y protestas en las calles de las principales ciudades del país. Las autoridades del sistema educativo confirmaron que las mesas de diálogo permanecen totalmente abiertas y por este motivo, los voceros de las instituciones educativas explicaron: “La idea es que sea un esquema con todos los actores involucrados. Hay gremiales que todavía están en consultas y resuelven esta mañana, pero el acuerdo podría anunciarse hoy mismo”.

Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El esquema salarial: porcentajes y plazos de la recomposición a las universidades

El borrador del convenio técnico estipula un ordenamiento de los salarios estatales para frenar la pérdida del poder de compra de los trabajadores ante la inflación acumulada. Los puntos principales del aumento a docentes y no docentes son:

Recomposición total del bolsillo: se fijó un incremento global del 24,33% para todo el personal de las universidades públicas.

Primer tramo del pago: se aplicará una suba del 21,33% durante el mes de junio sobre los haberes vigentes a mayo de 2026.

Segundo tramo del pago: se liquidará un aumento remanente del 3% en octubre, calculado sobre los sueldos del mes de septiembre.

Monitoreo de la inflación: el acuerdo establece la obligación legal de convocar a las mesas paritarias del sector al menos cada tres meses.

La negociación entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contempla partidas específicas de dinero en efectivo para garantizar el normal funcionamiento de las aulas y las investigaciones de laboratorio. En tanto, la distribución de los nuevos fondos públicos quedaría de la siguiente manera:

Gastos de funcionamiento: las universidades públicas recibirán una actualización del 20% en sus cajas mensuales a partir de junio de 2026.

Hospitales universitarios: el Estado nacional inyectará una partida de auxilio adicional de $50.000 millones de pesos para insumos médicos.

Becas Manuel Belgrano: los montos destinados a los alumnos de las carreras consideradas estratégicas tendrán una suba del 50%.

Marcha Federal Universitaria.

La resolución de la paritaria sectorial significará un alivio inmediato para las aulas, pero no cerrará la discusión legal por el control del dinero público. Los rectores mantendrán activa la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y el Gobierno pretende mudar toda la discusión al debate legislativo del Presupuesto 2027 para ordenar el costo fiscal del sistema.

La estrategia de Casa Rosada buscará frenar las leyes especiales del Congreso que aumentan el gasto del Estado sin detallar de dónde saldrán los recursos económicos para cubrirlos. El plan oficial se ejecuta en medio de un fuerte control del déficit financiero y es por eso que los funcionarios nacionales recordaron que hace menos de un mes se aplicó una reestructuración de partidas por $2,5 billones de pesos que afectó los presupuestos de las obras públicas y el sistema educativo superior.