La predicción de la supercomputadora para el Mundial 2026: quién sale campeón y qué chances tiene Argentina

Mundial 2026 Foto: REUTERS

A días del inicio de la Copa del Mundo 2026, una de las preguntas que más se repite entre hinchas, analistas y apostadores ya tiene una respuesta estadística: una supercomputadora ubicó a España como la principal candidata al título, por encima de potencias como Francia, Inglaterra y la propia Argentina. El dato sacudió el debate previo al torneo, sobre todo porque la Albiceleste, campeona vigente, aparece bien posicionada pero no encabeza el ranking de probabilidades.

El pronóstico surge de un modelo de simulación masiva desarrollado por Opta Analyst, que ejecutó 10.000 escenarios distintos del Mundial para estimar qué selección tiene más chances de levantar la copa el 19 de julio. En esa proyección, España lidera con un 16,1%, seguida por Francia con 13%, Inglaterra con 11,2% y Argentina con 10,4%. Más atrás aparecen Portugal (7%), Brasil (6,6%) y Alemania (5,1%), en una tabla que marca una fuerte presencia europea en la pelea grande.

Qué dijo la supercomputadora sobre el campeón del Mundial 2026

El dato fuerte del informe no pasa solo por el primer puesto de España, sino por cómo quedó distribuido el mapa de favoritos. Argentina sigue dentro del grupo principal de candidatos, pero ya no aparece como el nombre más probable para repetir la consagración. Según la simulación, el equipo de Lionel Scaloni mantiene un recorrido competitivo: tiene más del 45% de probabilidades de alcanzar los cuartos de final, más del 30% de meterse en semifinales y por encima del 18% de llegar otra vez a la final.

Selección de España. Foto: EFE

En paralelo, el modelo también refleja una modificación importante en el tablero internacional: Brasil perdió terreno respecto de mediciones anteriores y quedó fuera del top cinco. La selección brasileña había sido señalada como una de las máximas favoritas en pronósticos previos al Mundial de 2022, pero ahora aparece relegada al sexto puesto. Ese retroceso alimenta la sensación de que la edición 2026 podría ser más abierta e impredecible de lo habitual, incluso entre los gigantes históricos.

Por qué España aparece por delante de Argentina, Francia e Inglaterra

La elección de España como principal favorita no es casual. La selección europea no solo lidera la estimación final de campeón, sino que además es la única que supera el 50% de probabilidad de llegar a cuartos de final, una señal de consistencia en el recorrido proyectado por el modelo. En varios de los análisis publicados a partir del informe, la fortaleza colectiva, la profundidad del plantel y una ruta de partidos relativamente favorable explican por qué quedó un escalón arriba del resto.

Selección Argentina Foto: REUTERS

Además, el contexto del grupo también influye. De acuerdo con el calendario oficial, España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en el Grupo H, una zona que también integran Uruguay y Arabia Saudita. En cambio, Argentina iniciará su camino el 16 de junio frente a Argelia dentro del Grupo J, donde también se medirá con Austria y Jordania. En un torneo tan extenso, empezar bien puede condicionar todo el cuadro posterior.

El lugar de Argentina: candidata real, pero no favorita absoluta

Que Argentina no figure primera en este ranking no significa que haya quedado lejos de la pelea. De hecho, estar cuarta entre las selecciones con mayores probabilidades la sostiene como una aspirante real al bicampeonato, algo que no ocurre con facilidad en la historia de los Mundiales. El equipo argentino llega con el peso de haber sido campeón en Qatar 2022 y con una estructura que, según el análisis estadístico, todavía le permite competir entre los mejores del torneo.

Desde la lógica del rendimiento, la posición de Argentina también puede leerse como una ventaja competitiva: no cargar con el cartel de máxima favorita muchas veces le quita presión mediática al campeón vigente y desplaza la atención hacia otros seleccionados. En torneos cortos, ese detalle no es menor. Y si bien las simulaciones ordenan probabilidades, el recorrido real siempre termina atravesado por lesiones, estados de forma, cruces imprevistos y dinámica emocional.

Cómo funciona la simulación y qué tan confiable puede ser

La metodología que da origen a este pronóstico se basa en 10.000 simulaciones del torneo completo. El sistema cruza variables como fortaleza de los equipos, rendimiento reciente y proyecciones de cada partido para construir distintos escenarios posibles. No se trata de una predicción cerrada, sino de una estimación probabilística: el favorito no “va a ganar”, sino que tiene más chances que el resto dentro del universo modelado.

También hay otro dato que vuelve todavía más interesante al informe: en el 35,9% de los escenarios, el campeón sería una selección que nunca ganó el Mundial. Ese número muestra que, aun con potencias tradicionales arriba en el ranking, la edición 2026 tiene margen para sorpresas relevantes. Y eso encaja con el nuevo formato del torneo, que amplía el campo competitivo y suma más partidos de eliminación.