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Atento Scaloni: el mensaje de Nico Paz sobre su lesión de cara al Mundial 2026

El mediocampista argentino atraviesa los últimos días de recuperación por una molestia en la rodilla y mantiene viva la esperanza de llegar a la Copa del Mundo.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 17:52
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Entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza.
Entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza. Foto: REUTERS
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La situación física de Nico Paz había encendido las alarmas del equipo de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, pero una optimista publicación de Instagram reveló las expectativas positivas del jugador. El joven volante atraviesa la etapa final de su recuperación y apunta a no perderse la Copa del Mundo.

El futbolista dejó un mensaje claro en sus redes sociales, donde compartió una imagen en el campo de práctica de la Selección Argentina. Allí expresó su entusiasmo por volver a competir, en medio de las versiones que lo ubicaban fuera de la convocatoria por una lesión.

El cuerpo técnico sigue con atención su evolución física, en un tramo decisivo previo al debut. Tanto las prácticas como los partidos amistosos servirán para definir si el mediocampista puede ser tenido en cuenta en la lista final.

Qué dijo Nico Paz sobre su lesión

La publicación de Paz marcó un cambio en el panorama. El jugador reflejó que está en la recta final de la rehabilitación, lo que abre una puerta a su posible presencia en el torneo, aunque todavía sin garantías.

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La imagen que el jugador argentino subió a Instagram
La imagen que el jugador argentino subió a Instagram Foto: nicopaz10

El mediocampista sufrió el problema físico durante su último encuentro con el Como, cuando recibió una dura entrada del defensor argentino Nicolás Valentini, que terminó impactando sobre su pierna y desencadenando la molestia en la rodilla.

Desde entonces, el futbolista mantiene un tratamiento específico para reducir el dolor y recuperar la movilidad, con el objetivo de reincorporarse al ritmo competitivo lo antes posible.

Las opciones de Scaloni para reemplazar a los lesionados

Mientras se define la situación de Paz, el cuerpo técnico analiza variantes para reforzar el mediocampo. Uno de los nombres que surgió en las últimas horas es el de Emiliano Buendía, como posible reemplazante en caso de que la lesión no le permita llegar en condiciones.

Emiliano Buendía; futbolista. Foto: Instagram / em10buendia.

La decisión final dependerá del rendimiento físico que muestre el jugador en los próximos entrenamientos, donde será exigido de forma progresiva para evaluar su respuesta.

Un lugar en juego de cara al Mundial 2026

La competencia interna en la Selección argentina aumenta a medida que se acerca el debut en el Mundial. Cada puesto es clave y cualquier contratiempo físico puede modificar la planificación inicial de Scaloni.

Pese a la incertidumbre, la postura de Nico Paz es clara: quiere estar en la cita mundialista. Su mensaje y presencia en los entrenamientos reflejan determinación en un momento en el que el equipo ajusta detalles para competir al máximo nivel.

Mundial 2026Lionel ScaloniSelección Argentina
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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