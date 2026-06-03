Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Alerta meteorológica por tormentas en Buenos Aires: en qué zonas se esperan dos días de lluvias, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un período de inestabilidad de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, donde se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo, complicando la circulación y las actividades al aire libre.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 16:41
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Alerta meteorológica por tormentas en Buenos Aires.
Alerta meteorológica por tormentas en Buenos Aires. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La inestabilidad se hace sentir en Buenos Aires durante la primera semana de junio. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan varios días de lluvia a lo largo de la provincia, mientras que algunas zonas estarán atravesadas por alerta amarilla por tormentas durante 48 horas.

Según el organismo, en esas localidades podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo, por lo que se espera un cierre de semana con complicaciones puntuales para la circulación y las actividades al aire libre.

Cuándo y dónde llueve en Buenos Aires

El sistema de alerta temprana del SMN indica que la zona sur y oeste del territorio bonaerense estarán atravesados este jueves 4 de junio por precipitaciones con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las zonas afectadas serán: Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano y Norte de Tres Arroyos.

Contenido Recomendado

Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

¿Qué ropa usar hoy en Tucumán? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

¿Qué ropa usar hoy en Tucumán? El pronóstico para este 3 de junio de 2026
Alerta amarilla por lluvias para el jueves 4 de junio. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Para ese día, también se esperan precipitaciones en el norte de La Pampa, siendo afectadas localidades como Santa Rosa, Atreucó, Catriló, Conhelo y Toay.

Por su parte, el viernes 5 de junio, la alerta amarilla por tormentas se expandirá más al centro de la provincia de Buenos Aires, afectando a las siguientes localidades:

Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Alerta amarilla por lluvias para el viernes 5 de junio. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Según el SMN, estas zonas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La predicción de la supercomputadora para el Mundial 2026:quién sale campeón y qué chances tiene Argentina

    La predicción de la supercomputadora para el Mundial 2026: quién sale campeón y qué chances tiene Argentina

  2. Bombazo en la Selección Argentina:llamaron a Emiliano Buendía por una posible baja antes del Mundial 2026

    Bombazo en la Selección Argentina: llamaron a Emiliano Buendía por una posible baja antes del Mundial 2026

  3. Diseño futurista:el país de América Latina que construye el estadio más moderno con capacidad para 50 mil personas

    Diseño futurista: el país de América Latina que construye el estadio más moderno con capacidad para 50 mil personas

  4. Panini hizo un anuncio importante sobre el álbum del Mundial 2026 y las figuritas:“En los próximos días...”

    Panini hizo un anuncio importante sobre el álbum del Mundial 2026 y las figuritas: “En los próximos días...”

  5. Cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 con inteligencia artificial:gratis y en simples pasos

    Cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 con inteligencia artificial: gratis y en simples pasos
Lo último
También podría interesarte
Política

Ni Una Menos:miles de mujeres se movilizan frente al Congreso en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega

Ni Una Menos: miles de mujeres se movilizan frente al Congreso en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega

El Gobierno planea una maratónica sesión en el Congreso con el foco puesto en aprobar el Super RIGI

Endurecimiento de penas, cambios sobre delitos sexuales y prisión perpetua:los ejes de la reforma del Código Penal que quiere acelerar el Gobierno

Mayra Mendoza presentó la “Ley Ema” para prevenir la violencia digital en las escuelas bonaerenses

Economía

Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Cuánto cobra un chofer de colectivo en junio de 2026:todo lo que tenés que saber sobre montos actualizados, antigüedad y adicionales

Plan Nuclear 2026:la hoja de ruta del Gobierno para atraer inversiones privadas y extranjeras al sector

Aguinaldo docente en junio 2026:cuándo es la fecha de cobro y de cuánto es el monto a pagar

Internacionales

Megaobra en América Latina:el puente monumental de 300 millones de dólares que despertó el interés de China

Megaobra en América Latina: el puente monumental de 300 millones de dólares que despertó el interés de China

Por las sanciones de EE.UU., Cuba anunció la suspensión de operaciones con Visa y Mastercard

Benjamín Netanyahu minimizó el insulto de Donald Trump y aseguró que su relación está intacta

Israel desafía el alto el fuego en Líbano y asegura que la ofensiva contra Hezbollah continúa