Alerta meteorológica por tormentas en Buenos Aires: en qué zonas se esperan dos días de lluvias, según el pronóstico

Alerta meteorológica por tormentas en Buenos Aires. Foto: NA.

La inestabilidad se hace sentir en Buenos Aires durante la primera semana de junio. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan varios días de lluvia a lo largo de la provincia, mientras que algunas zonas estarán atravesadas por alerta amarilla por tormentas durante 48 horas.

Según el organismo, en esas localidades podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo, por lo que se espera un cierre de semana con complicaciones puntuales para la circulación y las actividades al aire libre.

Cuándo y dónde llueve en Buenos Aires

El sistema de alerta temprana del SMN indica que la zona sur y oeste del territorio bonaerense estarán atravesados este jueves 4 de junio por precipitaciones con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las zonas afectadas serán: Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano y Norte de Tres Arroyos.

Alerta amarilla por lluvias para el jueves 4 de junio. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Para ese día, también se esperan precipitaciones en el norte de La Pampa, siendo afectadas localidades como Santa Rosa, Atreucó, Catriló, Conhelo y Toay.

Por su parte, el viernes 5 de junio, la alerta amarilla por tormentas se expandirá más al centro de la provincia de Buenos Aires, afectando a las siguientes localidades:

Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Alerta amarilla por lluvias para el viernes 5 de junio. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Según el SMN, estas zonas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla