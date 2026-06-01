Stefano Di Carlo, presidente de River, habló sobre el arbitraje argentino: “Te quitan mérito y dignidad al trabajo”

Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: Instagram @stefanodcdc

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, se expresó sobre los arbitrajes en el fútbol argentino y afirmó que “hay cuestiones que hay que reparar, porque te quitan mérito y dignidad al trabajo”.

“La cuestión arbitral es algo que vemos todos los argentinos, no es algo que inventé yo o ustedes. Hay situaciones, de toda la vida, donde es penal o no es penal en función de la subjetividad o las ganas que tenés de cobrarlo o no”, señaló Di Carlo en diálogo con ESPN.

Y sumó: “Toda la vida ha sido así y toda la vida ha sido aceptado porque no existía el VAR. Ahora, en el momento que tenés un señor, con ocho televisores mirando lo que pasa”.

“Y no digo la de la final, que puede ser discutible, pero si la de (Héctor) Paletta, la del Superclásico que no se entiende qué hizo. Ahí si hay cuestiones que hay que reparar, porque te quitan mérito y dignidad al trabajo”, apuntó.

La jugada polémica del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026. Foto: Captura de video

Stefano Di Carlo confirmó la limpieza en River: “Se van a ir 15 jugadores”

Eduardo Coudet y la dirigencia de River ya se encuentra trabajando en un mercado de pases que tendrá mucho movimiento. En este sentido, Di Carlo advirtió que se espera la salida de 15 jugadores y la llegada de 7 refuerzos aproximadamente.

“Vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases, tanto en el ingreso como en salida de jugadores. Instruí al director deportivo en conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas previo a la final. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores e instruimos al director deportivo para arrancar este proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido. Más o menos se van a ir 15″, comentó.

“Hemos cambiado el formato, que también fue habitual en nosotros de esperar los procesos y cumplir contratos. Ahora la lógica va a ser gestionar la salida de estos jugadores, en algunos casos con ventas, en otros venderemos peor de lo que compramos y asumiremos la pérdida, pero cortaremos la situación que no es sostenible”, agregó.

Además, Di Carlo afirmó que “tendremos cesiones de jugadores y en otros casos podremos dar el pase en su poder. Uno en el fútbol tiende a ver los costos de las operaciones y de los pases, pero el dato más relevante es el costo de sostener los contratos del plantel. Tenemos que sacar 15 y con esos recursos concentrarlo en 5 o 7 jugadores, que nos va a dar un salto de jerarquía, es lo que vamos a hacer en esta etapa”.

“Nadie elige estar en esta situación. Sí es verdad que no es habitual interrumpir vínculos de manera categórica. Eso no es habitual, pero es el registro del momento y la situación, uno no puede creer que esta situación sea normal”, agregó el presidente de River sobre cómo se darán las salidas.

Y cerró: “La situación es muy compleja, a todos nos angustia que River no juegue bien y es realmente incómodo. No voy a permitir que esta situación se perpetúe. Después puede salir mejor o peor, pero hay que intervenir con agresividad. Esperamos muchos procesos de adaptación y creímos en hacer correcciones puntuales para mejorar al equipo pero no ocurrió, así que vamos a interferir con agresividad y tener un plantel con 20 jugadores de elite. Si querés competir con Brasil, vos podes pagar mejor teniendo menos”.