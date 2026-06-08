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Viajar a Canadá para el Mundial 2026: documentos y controles que hacen falta para entrar como turista a ver la Copa del Mundo

Hay dos formas de solicitar la visa: una es rápida y la otra tiene un proceso más largo. Requisitos, comprobantes y preguntar que harán.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 14:20
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Vancouver Canadá
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Canadá es una de las sedes del Mundial 2026 junto con México y los Estados Unidos, por lo que no está de más tener en cuenta los requisitos de ingreso a los otros territorios participantes. En el caso del país ubicado más al norte del continente, los argentinos debemos cumplir una serie de procesos que se dividen en dos.

Estamos hablando de aquellos que sean poseedores de pasaporte emitido en nuestro país, que deberán completar alguno de los dos tipos de permisos o visas de ingreso: el permiso electrónico de viaje denominado eTA (Autorización Electrónica de Viaje) o la Visa de Residente Temporal de Canadá (TRV).

Qué hace falta para solicitar el eTA

Autoriza a ingresar al país para estancias cortas, viajes de turismo, tránsito y negocios. Se vincula electrónicamente al pasaporte. Es para ciudadanos extranjeros que viajen a Canadá por aire y que ya tengan la visa para ingresar a los Estados Unidos vigente o hayan tenido la canadiense en los últimos 10 años. Es válida durante cinco años o hasta que el pasaporte del viajero caduque.

Cuando el visitante llegue a la frontera, un agente de los migraciones le solicitará que muestre su pasaporte o sus documentos de viaje y le hará algunas preguntas. El decidirá si puede entrar en Canadá. El trámite es on line y tiene un costo de 7 CAD (aproximadamente $ 6.500). Es parte de un esfuerzo conjunto con los Estados Unidos para asegurar las fronteras de ambos países.

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Pasaporte argentino. Foto: Argentina.gob.ar

Para solicitar una eTA, lo que se hace a través de la página web, cada persona necesita poseer y tener a mano para completar el formulario:

  • un pasaporte válido,
  • una dirección de correo electrónico
  • y una tarjeta de crédito.

Es importante que los datos facilitados para la solicitud coincidan con los que aparecen en el pasaporte. Se recomienda pedirlo al menos 72 horas antes del arribo.

La visa común para entrar a Canadá

Los ciudadanos con pasaporte argentino que no tengan visa de los Estados Unidos vigente o no hayan tramitado con anterioridad la de Canadá, deberán cumplir un proceso más largo y similar al que pide USA. Deberán aportar datos biométricos (foto y huella dactilar), prueba de buena situación financiera (de contar con fondos suficientes para pagar su estadía), de los planes de viaje y el pasaje de regreso. Es posible que se les pida que demuestren que abandonarán Canadá después de su visita.

Canadá será sede del Mundial 2026. Foto: Visit Canada

La visa de residente temporal de Canadá o TRV tiene un costo de CAN $ 100 (unos $104.000) y se puede usar para una sola entrada o múltiples a lo largo de 10 años, con un máximo de seis meses cada vez. Se deben cumplir con algunos requisitos:

  • Tener un documento de viaje válido como el pasaporte.
  • Tener buena salud.
  • No poseer registros criminales o haber tenido problemas con las autoridades de migración.
  • Convencer al oficial de migraciones durante la entrevista de que se tienen lazos con el país de origen, como trabajo, familia o seguridad. financiera, que justifiquen el regreso a la Argentina.
  • Tener suficiente dinero para solventar la estadía.
  • Quizás pidan cumplir con un examen médico o presentar una carta de invitación de alguien que viva en Canadá. Eso dependerá del motivo por el cual se visite el país.
  • Completar un formulario y entregar los datos biométricos personales.

Para esto último habrá que concertar una cita en la oficina de Visa Application Centre (VAC) ubicada en la Av. Córdoba 1131, 3er piso, de CABA. Ahí se vuelve luego de la entrevista, una vez que la representación diplomática le haya enviado al solicitante una carta en la que se le indique lo que tiene que hacer. Este último trámite tiene un valor de CAN $ 85 por persona (unos $ 88.110). Se tienen hasta 30 días después de haber hecho el pago para brindar los datos biométricos personales.

Evidentemente este proceso toma más tiempo que el visado electrónico, por lo que conviene comenzar a tramitarlo ahora para viajar a ver los partidos del Mundial 2026 a Canadá.

CanadáMundial 2026Selección Argentina
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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