Racing, Diego Milito y el gran golpe del mercado de pases: Valentín Carboni se acerca a la Academia

Una de las promesas de la Selección busca minutos para llegar al Mundial y el presidente racinguista aprovechó su vínculo con el Inter. Tras un año de gestión, el ex goleador cumpliría con su “salto de calidad”.

Valentín Carboni. Foto: NA

Racing se movió con ingenio en el inicio del mercado de pases y quedó muy cerca de sumar a Valentín Carboni, cuyo pase pertenece al Inter, un club con mucha vinculación con Diego Milito, mandamás de la Academia.

El delantero de 20 años, dueño de mucha velocidad y una gran gambeta, se encuentra en el Genoa y, aunque su préstamo no se vencerá hasta mediados de este año, la falta de continuidad podría llevar al Inter a tomar la decisión de cortar el préstamo y cederlo nuevamente.

En caso de llegar a un acuerdo, se trataría de un préstamo por seis meses sin opción de compra y la corta duración del mismo es debido a la organización de las temporadas del fútbol europeo que, a diferencia de Sudamérica, comienzan a mitad de año.

Así, el Inter se aseguraría que el prometedor delantero comience la próxima temporada con la camiseta “Neroazzurra”.

Con predisposición para volver al país y vestir la camiseta de Racing, la llegada de Carboni podría concretarse en las próximas horas, algo que lo ubicaría nuevamente en el radar de Scaloni de cara al Mundial que se viene.