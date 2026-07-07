“El partido estuvo arreglado”: la fuerte denuncia de Egipto tras la remontada de Argentina en el Mundial

Hossam Hassan Foto: REUTERS

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una remontada inolvidable ante Egipto, que ganaba 2-0 hasta el tramo final del partido, pero terminó cayendo 3-2 en Atlanta. Según las crónicas del encuentro, los goles argentinos fueron de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, mientras que para los africanos marcaron Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko.

Sin embargo, más allá de la épica futbolística, el post partido quedó atravesado por una fuerte controversia. Tanto Mostafa Ziko, autor del segundo tanto egipcio, como el entrenador Hossam Hassan, realizaron declaraciones muy duras contra el arbitraje y dejaron frases que rápidamente se viralizaron. Las acusaciones apuntaron directamente al desarrollo del encuentro, a la FIFA y al supuesto favoritismo hacia Argentina.

La remontada de Argentina que desató la furia de Egipto

El partido parecía encaminado hacia una noche histórica para Egipto. Con el 2-0 a favor y pocos minutos por jugar, el seleccionado africano estaba muy cerca de eliminar al vigente campeón del mundo. Pero Argentina reaccionó a tiempo y consiguió dar vuelta el resultado en una ráfaga final que cambió por completo el clima del encuentro.

El plantel de Egipto quejándose con el árbitro Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La jugada que más enojo generó en el banco egipcio fue un gol anulado a Mostafa Ziko, quien ya había convertido antes de marcar el segundo tanto válido de su selección. De acuerdo con lo publicado, la acción fue invalidada por una infracción previa sobre Lisandro Martínez, una decisión que provocó protestas inmediatas dentro del campo y alimentó el malestar posterior.

Para Argentina, la victoria significó una muestra más de carácter competitivo. Para Egipto, en cambio, el golpe fue demasiado duro: el equipo quedó eliminado luego de haber estado a minutos de conseguir uno de los triunfos más importantes de su historia mundialista.

Mostafa Ziko, entre lágrimas: “Fue una injusticia”

Minutos después del pitazo final, Mostafa Ziko tomó la palabra y no ocultó su bronca. El delantero egipcio calificó la actuación arbitral como injusta y aseguró que las decisiones perjudicaron directamente a su selección. Sus declaraciones fueron realizadas en un contexto de mucha emoción, tras una eliminación agónica que Egipto sintió como una oportunidad perdida.

Ziko sostuvo que el árbitro “echó a perder el esfuerzo de todo un país” y fue más allá al afirmar que el torneo estaba dirigido para favorecer a Argentina. También pidió disculpas al pueblo egipcio, remarcando que sus compañeros habían hecho todo lo posible para darle una alegría a los hinchas.

Escándalo tras Argentina-Egipto: la dura acusación contra Messi y la FIFA después de la remontada Foto: REUTERS

Sus palabras tuvieron un fuerte impacto porque no se limitaron a una queja puntual por una jugada. El atacante instaló una sospecha mucho más amplia, vinculada al manejo general del partido y al destino del campeonato. Por eso, sus declaraciones se convirtieron rápidamente en uno de los temas más comentados después de la clasificación argentina.

Hossam Hassan también apuntó contra Argentina, Messi y la FIFA

La tensión no terminó con Ziko. En conferencia de prensa, el entrenador Hossam Hassan elevó todavía más el tono de la polémica. Según la información publicada, el DT egipcio afirmó que el partido “estuvo arreglado” y puso el foco en el supuesto interés de que Argentina y Lionel Messi siguieran avanzando en el Mundial.

Hassan aseguró que Egipto había sido el mejor equipo durante gran parte del encuentro y cuestionó decisiones arbitrales puntuales, como un penal reclamado y el gol anulado. Además, vinculó el resultado con factores externos al juego, mencionando el marketing, la FIFA y el peso global del campeón del mundo.

Más allá de la dureza de sus declaraciones, hasta el momento se trata de acusaciones realizadas por protagonistas egipcios tras la eliminación, sin que se hayan presentado pruebas públicas que confirmen un arreglo del partido. En ese sentido, la polémica queda instalada en el plano de las declaraciones y del debate futbolero, especialmente por la magnitud del escenario y por el dramatismo del resultado.

Egipto se fue con bronca, pero firmó su mejor Mundial

Aunque la eliminación dejó un sabor amargo, Egipto también se marcha del Mundial 2026 con una actuación histórica. El equipo alcanzó por primera vez una instancia de eliminación directa y estuvo muy cerca de dejar afuera a una potencia como Argentina, algo que marca un crecimiento deportivo importante para el seleccionado africano.

Hassan, incluso en medio de sus críticas, destacó el rendimiento de sus jugadores y dejó claro que el proyecto de Egipto no se detendrá. El equipo mostró competitividad, personalidad y capacidad para incomodar al campeón del mundo durante buena parte del partido.

Argentina, entre la épica y la polémica

Para la Selección Argentina, la noche en Atlanta quedará grabada como otra remontada cargada de sufrimiento, carácter y jerarquía. El equipo de Scaloni volvió a demostrar que puede sobrevivir incluso en los escenarios más adversos, apoyado en sus figuras y en una reacción que llegó en el momento límite.

Pero el triunfo también abrió un frente inesperado. Las declaraciones de Ziko y Hossam Hassan instalaron una controversia que seguramente seguirá generando repercusiones en las próximas horas. Mientras Argentina celebra su pase a cuartos de final, Egipto se despide con dolor, bronca y una frase que ya recorre el mundo: para ellos, la eliminación no se explicó solamente por lo ocurrido dentro de la cancha.