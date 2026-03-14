La organización del torneo confirmó la suspensión a través de un comunicado oficial. Foto: Fórmula 1

En un comunicado oficial emitido este sábado 14 de marzo, la Fórmula 1 anunció que, tras una serie de evaluaciones exhaustivas, los GP de Bahréin y Arabia Saudita no se llevarán a cabo en abril de 2026 como estaba previsto originalmente. La decisión responde a la compleja situación de inestabilidad que atraviesa actualmente la región de Medio Oriente.

A pesar de que se barajaron diversas alternativas para mantener la actividad durante ese mes, la organización confirmó que no habrá sustituciones en el calendario para las fechas canceladas. Esta medida también afecta de manera directa a las categorías de soporte, suspendiendo las rondas de la Fórmula 2, Fórmula 3 y la F1 Academy.

La resolución fue tomada en conjunto con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los promotores de ambos eventos. Stefano Domenicali, Presidente y CEO de la Fórmula 1, calificó la decisión como “difícil pero correcta” dada la coyuntura regional.

Franco Colapinto terminó décimo cuarto en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores por su apoyo y total comprensión, ya que esperaban con ganas recibirnos con su habitual energía y pasión. Estamos deseando volver con ellos tan pronto como las circunstancias nos lo permitan”, expresó Domenicali.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, reforzó la idea de que la prioridad absoluta es la integridad de todos los involucrados. “La FIA siempre pondrá la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y sus colegas por encima de todo. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión con esa responsabilidad firmemente presente. Seguimos esperando calma, seguridad y un rápido regreso a la estabilidad en la región, y mis pensamientos permanecen con todos los afectados por estos recientes acontecimientos”, manifestó.

Tanto el Circuito Internacional de Bahréin como la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Arabia Saudita manifestaron su total respaldo a la medida. El jeque Salman bin Isa Al Khalifa agradeció los mensajes de apoyo recibidos por la comunidad del Gran Circo, mientras que el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal subrayó que, aunque los fanáticos saudíes esperaban con ansias la carrera en Jeddah, comprenden los motivos detrás de la reestructuración del calendario.

Con este ajuste, la temporada 2026 sufrirá una pausa forzada durante el mes de abril dejando a la expectativa la reprogramación o el retorno de estas plazas para futuras ediciones una vez que se garantice la seguridad plena en el territorio.

Max Verstappen criticó e ironizó sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1: “Cambié el simulador por el Mario Kart”

El Gran Premio de China está a punto de comenzar, pero el clima entre los pilotos de la Fórmula 1 esta lejos de ser el mejor. Los cambios reglamentarios que marcan el inicio de la nueva era de la categoría generaron críticas dentro del paddock, especialmente después de la primera experiencia durante el Gran Premio de Australia.

En Melbourne, las escuderías pudieron poner a prueba sus monoplazas en condiciones de competencia por primera vez y varios pilotos advirtieron las dificultades que trae el nuevo reglamento. Entre los más críticos, aparece el tetracampeón mundial Max Verstappen, quien volvió a cuestionar los cambios en la antesala del Gran Premio de China.

Max Verstappen comparó a la Fórmula 1 con Mario Kart en la previa del GP de China. Foto: Reuters

“Cambié el simulador por mi Nintendo Switch. De hecho, estoy entrenando con Mario Kart. Voy bien encontrando los hongos; los caparazones azules son un poco más difíciles”, ironizó el piloto neerlandés de 28 años, durante una entrevista en la previa de la semana de carrera en la poblada ciudad de Shanghái.

Verstappen comparó de forma humorística las nuevas condiciones de manejo con las dinámicas del popular videojuego Mario Kart, aunque su comentario también reflejó el malestar que existe entre algunos protagonistas de la máxima categoría del automovilismo.