¿Messi vomitó en el partido ante Egipto?: la imagen viral que alarmó a los hinchas antes de la remontada argentina

Preocupación por Messi Foto: captura pantalla

Lionel Messi volvió a estar en el centro de la escena durante un partido cargado de tensión para la Selección argentina. En el duelo ante Egipto, una imagen del capitán argentino generó preocupación inmediata entre los hinchas y se viralizó rápidamente en redes sociales: antes del inicio del segundo tiempo, el 10 apareció inclinado en la mitad de la cancha y muchos usuarios se preguntaron si había vomitado. La secuencia ocurrió antes del complemento del partido entre Argentina y Egipto.

La imagen de Messi que preocupó a los hinchas argentinos

La escena fue breve, pero suficiente para que los fanáticos reaccionaran de inmediato. Messi se dobló hacia adelante en el círculo central, en un gesto que generó todo tipo de especulaciones entre quienes seguían el encuentro por televisión y en redes sociales.

En cuestión de segundos, las preguntas empezaron a multiplicarse: “¿Messi vomitó?”, “¿Se sintió mal?”, “¿Está en condiciones de seguir?”. La preocupación no fue casual: cada movimiento del capitán argentino suele ser observado con lupa, especialmente en un partido decisivo y de tanta exigencia física.

¿Messi vomitó en el partido ante Egipto?. Video: redes

Sin embargo, más allá de las interpretaciones que circularon en redes, la imagen no confirmó ningún problema de salud. De acuerdo con lo publicado, Messi parecía estar mascando chicle mientras analizaba cómo encarar el segundo tiempo, por lo que la situación quedó envuelta más en la incertidumbre que en una certeza médica o deportiva.

Qué pasó realmente con Messi antes del segundo tiempo

El gesto del capitán argentino se produjo antes de que comenzara la segunda etapa, en un momento clave del partido. Argentina necesitaba reaccionar y el equipo debía reorganizarse para intentar dar vuelta una historia complicada.

Lionel Messi en el Argentina - Egipto del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La imagen de Messi inclinado generó impacto porque apareció en un contexto de alta tensión. La Selección argentina estaba ante un desafío exigente frente a Egipto, y cualquier señal física del rosarino era motivo de alarma para los hinchas.

Aun así, no hubo una confirmación oficial de que el futbolista hubiera vomitado ni de que estuviera atravesando un inconveniente físico. Por el contrario, el capitán continuó en cancha y fue protagonista de una reacción argentina que terminó cambiando el rumbo del partido.

Messi fue clave en la remontada de Argentina ante Egipto

Más allá de la preocupación inicial, Messi volvió a responder dentro de la cancha. Argentina logró remontar un partido que se había puesto cuesta arriba y terminó imponiéndose por 3-2 ante Egipto, luego de estar dos goles abajo.

El momento más electrizante llegó cerca del final, cuando Messi apareció para empatar el partido y devolverle la ilusión a la Selección argentina. Ese gol revitalizó al equipo y encendió nuevamente la esperanza de los hinchas, que pasaron de la preocupación por su estado físico a la euforia por su influencia decisiva en el resultado.

La reacción argentina no solo tuvo valor futbolístico, sino también emocional. Después de un arranque adverso y de la imagen que había inquietado a todos, el equipo mostró carácter para sostenerse en el partido y revertir una situación límite.

Por qué la escena se volvió viral en redes sociales

La viralización de la imagen tuvo una explicación clara: Messi sigue siendo el jugador más observado de la Selección argentina. Cada gesto suyo, dentro o fuera del juego, se transforma en tema de conversación inmediata.

En este caso, el hecho de verlo doblado antes del inicio del segundo tiempo activó la preocupación colectiva. Para muchos fanáticos, la imagen recordó otros momentos en los que futbolistas sufren descompensaciones, molestias físicas o episodios de agotamiento durante partidos de máxima exigencia.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Sin embargo, también hubo quienes intentaron bajar el tono a la situación y remarcaron que el gesto podía estar relacionado simplemente con una pausa, una reacción física puntual o incluso con el hecho de estar mascando chicle, tal como se señaló en la cobertura del episodio.

Argentina respira: Messi siguió jugando y volvió a ser determinante

La principal tranquilidad para los hinchas fue que Messi no abandonó el partido. Lejos de salir de la cancha o mostrar señales evidentes de una lesión, el capitán continuó compitiendo y terminó siendo fundamental para que Argentina consiguiera una victoria dramática.

El 3-2 ante Egipto dejó varias lecturas: la capacidad de reacción del equipo, la importancia del liderazgo de Messi y la necesidad de no sacar conclusiones apresuradas a partir de una imagen aislada.

La escena preocupó, sí. Pero el desenlace fue el mejor para la Selección argentina: Messi siguió en cancha, marcó presencia en el momento más caliente y Argentina terminó celebrando una remontada que puede ser clave para sus aspiraciones.

La preocupación por Messi duró poco: de la alarma al festejo argentino

Lo que empezó como una imagen inquietante terminó con una postal muy distinta. Los hinchas pasaron del susto a la celebración, porque Messi volvió a aparecer cuando Argentina más lo necesitaba.

En partidos de este nivel, cualquier gesto puede transformarse en noticia. Pero el capitán argentino volvió a demostrar que, incluso en medio de la incertidumbre, mantiene una capacidad única para cambiar el clima de un encuentro.

La pregunta que invadió las redes fue si Messi había vomitado. La respuesta definitiva no estuvo confirmada. Lo que sí quedó claro fue otra cosa: Messi siguió jugando, Argentina reaccionó y la Selección logró una victoria inolvidable ante Egipto.