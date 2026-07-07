Bangladesh, el país más fanático de la Selección Argentina: una nueva celebración que volvió a dar la vuelta al mundo

Bangladesh, el país que siempre alienta por la Selección Argentina en cada Mundial. Foto: Reuters (Mohammad Ponir Hossain)

Mientras en la Argentina el pitazo final desataba abrazos, festejos y gritos por la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, a más de 17.000 kilómetros de distancia se vivía una escena que ya parece formar parte del ritual de cada presentación de la “Scaloneta”. En Bangladesh, miles de personas salieron a las calles para celebrar la agónica victoria por 3 a 2 frente a Egipto, en una demostración de fanatismo que volvió a sorprender al mundo.

Con camisetas albicelestes, banderas argentinas flameando en plazas y avenidas, bengalas iluminando la noche y cánticos dedicados a Lionel Messi y al seleccionado nacional, los hinchas bangladesíes transformaron ciudades enteras en una verdadera extensión de la fiesta argentina. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una vez más la magnitud de una pasión que no conoce fronteras y que crece con cada torneo internacional.

La locura que se vivió en Bangladesh tras la agónica clasificación de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. Créditos: X @MundoEConflicto

Por qué Bangladesh se convirtió en uno de los mayores seguidores de la Selección argentina

Lejos de tratarse de un fenómeno pasajero, el vínculo entre Bangladesh y la Selección Argentina se consolidó con el paso de los años. Durante el Mundial de Qatar 2022, el país asiático captó la atención global por las multitudinarias celebraciones que acompañaron cada triunfo albiceleste y por la devoción que despertó la figura de Messi. Aquellas postales se volvieron virales y marcaron el inicio de una relación especial entre un pueblo apasionado por el fútbol y un equipo que terminó conquistando el mundo.

Desde entonces, cada partido de Argentina se vive en Bangladesh como un acontecimiento nacional. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos se reúnen frente a pantallas gigantes o televisores improvisados para seguir los encuentros. Y cuando llega una victoria, las calles se convierten en escenarios de celebración que poco tienen que envidiarles a los festejos de Buenos Aires, Córdoba o Rosario.

Desde el Mundial de Qatar 2022, Bangladesh captó la atención global por sus multitudinarias celebraciones. Foto: Reuters (Mohammad Ponir Hossain)

La historia de este fanatismo tiene raíces profundas. La admiración por Diego Maradona durante los años 80 y 90, sumada a la identificación con el fútbol argentino, ayudó a construir una conexión emocional que luego encontró en Messi a su máximo referente contemporáneo. Hoy, millones de bangladesíes siguen cada paso de la “Albiceleste” como si fuera su propia selección.

Los festejos por Argentina en Bangladesh volvieron a ser virales tras el triunfo ante Egipto

La sufrida clasificación frente a Egipto volvió a confirmar la fuerza de esa conexión. Apenas terminado el encuentro, los videos de caravanas, fuegos artificiales y miles de personas cantando por la “Albiceleste” comenzaron a recorrer el planeta. En cuestión de horas, las imágenes inundaron las redes sociales y mostraron una vez más el alcance global que tiene la Selección Argentina.

La pasión que se vio en las calles de Bangladesh no se explica por los títulos conquistados ni por Messi. Foto: Reuters (Mohammad Ponir Hossain)

La pasión que se vio en las calles de Bangladesh no se explica únicamente por los títulos conquistados ni por el magnetismo de Messi. También refleja un vínculo cultural y futbolero que se fortaleció con el tiempo y que convirtió al país asiático en uno de los bastiones más inesperados -y al mismo tiempo más fervorosos- de la hinchada albiceleste.

La victoria sobre Egipto y el pase a cuartos de final dejaron otra certeza. Mientras la “Scaloneta” sigue escribiendo su historia dentro de la cancha, también continúa ampliando una comunidad global de seguidores que tiene en Bangladesh a uno de sus símbolos más potentes. Allí, donde el fútbol argentino se vive con una intensidad sorprendente, cada triunfo de la Selección se celebra como propio. Y una vez más, el mundo fue testigo de ello.