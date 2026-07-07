Argentina vs. Suiza: el último antecedente mundialista que ilusiona a la Scaloneta antes de los cuartos

El antecedente ante Suiza en 2014 Foto: REUTERS

La Selección Argentina volvió a meterse entre los ocho mejores del mundo y ya conoce su próximo obstáculo en el camino hacia una nueva ilusión mundialista. Tras superar una serie durísima ante Egipto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, que eliminó a Colombia por penales luego de igualar 0-0 en los 120 minutos.

El partido entre Argentina y Suiza se disputará el sábado 11 de julio a las 22:00, hora argentina, en el Kansas City Stadium / Arrowhead Stadium, escenario donde la Albiceleste buscará dar otro paso rumbo a las semifinales.

Pero más allá de la actualidad, el cruce trae inevitablemente un recuerdo que todavía emociona: el último antecedente entre Argentina y Suiza en un Mundial, aquel dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014 que se resolvió en tiempo suplementario.

El último antecedente mundialista: Argentina 1-0 Suiza en Brasil 2014

El antecedente más reciente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se dio el 1 de julio de 2014, en los octavos de final del Mundial de Brasil. Aquella tarde, Argentina y Suiza se enfrentaron en San Pablo en un partido cerrado, tenso y cargado de sufrimiento para el equipo de Alejandro Sabella.

Messi ante Suiza Foto: REUTERS

La Albiceleste dominó durante varios tramos, pero chocó una y otra vez contra un bloque suizo muy ordenado y contra una actuación notable del arquero Diego Benaglio. Según los datos del partido, Argentina terminó con mayor posesión, más remates y más llegadas, aunque recién pudo quebrar el cero sobre el final del alargue.

Cuando el encuentro parecía destinado a los penales, apareció la sociedad que tantas alegrías le dio a la Selección: Lionel Messi condujo la pelota en velocidad, atrajo marcas y asistió a Ángel Di María, que definió de zurda para sellar el 1-0 en el minuto 118.

Ese gol no solo clasificó a Argentina a los cuartos de final de Brasil 2014, sino que también quedó marcado como uno de los momentos más agónicos de aquel camino que terminó con la Selección llegando a la final del mundo.

Messi, Di María y una jugada que quedó en la historia

El recuerdo de aquel Argentina vs. Suiza tiene dos protagonistas principales: Messi y Di María. El capitán argentino, que ya era la figura absoluta del equipo, encontró el espacio justo cuando el partido entraba en su etapa límite. Fideo, incansable durante toda la tarde, apareció por derecha y cruzó el remate para desatar el festejo argentino.

Argentina ganó 1 a 0 con gol de Di María Foto: REUTERS

La jugada tiene un valor simbólico enorme porque resume una característica que también identifica a la era Scaloni: Argentina no se rinde, compite hasta el final y sabe sufrir cuando el partido lo exige. En 2014 fue Di María el que rompió el muro suizo; ahora, en 2026, la Scaloneta buscará repetir la historia con una generación que ya sabe lo que es ganar bajo presión.

Suiza, un rival incómodo para Argentina

Suiza no llega a cuartos por casualidad. En este Mundial 2026, el seleccionado europeo terminó primero en su grupo, superó a Argelia en 16avos de final y luego eliminó a Colombia por penales en octavos.

Se trata de un equipo competitivo, físico y disciplinado, con una identidad que históricamente le ha permitido complicar a selecciones candidatas. El antecedente de 2014 es una advertencia clara para Argentina: ante Suiza, los partidos suelen ser largos, cerrados y de detalles mínimos.

Por eso, el equipo de Scaloni deberá tener paciencia, precisión y contundencia. En una instancia de cuartos de final, cualquier error puede cambiar una Copa del Mundo.

La Scaloneta quiere repetir la historia y meterse en semifinales

Argentina llega a este cruce con el envión emocional de una clasificación agónica ante Egipto, partido que ganó 3-2 luego de estar dos goles abajo. La reacción albiceleste volvió a demostrar el carácter competitivo de un grupo que mantiene viva la ilusión de seguir defendiendo la corona conseguida en Qatar 2022.

El duelo contra Suiza tendrá además una carga histórica especial. La última vez que se cruzaron en un Mundial, Argentina sufrió hasta el final, pero terminó celebrando. Doce años después, el contexto es diferente, los nombres cambiaron en buena parte y el escenario será Kansas City, pero el objetivo es el mismo: ganar, avanzar y quedar a un paso de otra final mundialista.

Un antecedente que alimenta la ilusión argentina

El recuerdo de Brasil 2014 aparece como una señal inevitable antes del nuevo capítulo entre Argentina y Suiza. Aquel gol de Di María, nacido de una genialidad de Messi, sigue presente en la memoria de los hinchas porque representó una victoria al límite, de esas que construyen caminos mundialistas.

Ahora, la Selección tendrá otra cita decisiva contra el mismo rival. Y aunque los antecedentes no ganan partidos, sí alimentan la mística. Argentina ya sabe lo que es eliminar a Suiza en una Copa del Mundo. Ahora buscará hacerlo otra vez para meterse entre los cuatro mejores del planeta.