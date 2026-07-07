Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026: el cuadro completo con fechas, horarios y partidos

Trofeo de la Copa del Mundo. Foto: REUTERS

Los octavos de final del Mundial 2026 llegaron a su fin este martes 7 de julio. De esta manera, la Copa del Mundo ya conoce a las ocho selecciones que clasificaron a cuartos de final y competirán por el trofeo más deseado.

Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son los seleccionados que siguen en carrera para sumar una nueva estrella a sus escudos.

Mientras algunas selecciones confirmaron su posición de favoritas a título, otras protagonizaron grandes sorpresas y avanzaron a la siguiente instancia. A continuación, todos los cruces de cuartos de final y la información necesaria para saber cómo sigue el Mundial 2026.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 40: