Preocupación en la Selección argentina: Balerdi en duda y Scaloni espera un parte clave antes del Mundial

Leonardo Balerdi Foto: REUTERS

La preparación de la Selección argentina sumó una señal de alerta justo en el tramo más sensible de la previa mundialista. A pocos días del debut en la Copa del Mundo 2026, el nombre de Leonardo Balerdi empezó a generar inquietud dentro del cuerpo técnico por una molestia física sufrida en el último entrenamiento en Texas, en la antesala del amistoso frente a Honduras. Distintos reportes periodísticos coinciden en que el defensor debe someterse a estudios para determinar el alcance de la dolencia, mientras todavía no había una comunicación médica oficial que terminara de aclarar el panorama.

La preocupación no es menor. Balerdi forma parte de la nómina de 26 jugadores que Lionel Scaloni presentó para defender el título en Norteamérica, una lista confirmada a fines de mayo y luego publicada por FIFA dentro del plantel argentino que competirá en el Grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania.

Qué se sabe sobre la situación de Balerdi

La información que circuló en las últimas horas apunta a que el zaguero del Olympique de Marsella sintió una molestia durante una práctica y que la evaluación médica será determinante para conocer si se trata de un problema menor o de una lesión capaz de comprometer su presencia en la Copa del Mundo. Algunos reportes hablaron incluso de una posible baja prolongada, aunque esa hipótesis todavía depende de exámenes y de una confirmación oficial.

Capitán del Olympique de Marsella Foto: @OM_Officiel

Ese matiz es importante: por ahora, el escenario está abierto. Lo concreto es que la noticia sacudió la agenda de la Selección justo cuando el margen para corregir imprevistos es mínimo. En esta clase de torneos, una molestia muscular o un problema de rodilla a pocos días del debut cambia no solo nombres, sino también automatismos defensivos, coberturas y jerarquías de recambio.

Por qué la alarma va más allá de un solo jugador

En el universo de una Copa del Mundo, cada detalle pesa. Y en el caso argentino, la defensa venía siendo una zona que ya exigía monitoreo fino por distintas molestias físicas en la recta previa. AFA había informado la programación final del seleccionado con amistosos ante Honduras e Islandia, pensados como los últimos ensayos antes de la competencia. Que una duda física irrumpa en ese momento altera la planificación y obliga a recalcular cargas, minutos y sociedades.

Además, el contexto amplifica la relevancia del caso. Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio ante Argelia, por lo que cualquier contratiempo en defensa tiene una ventana de resolución muy corta. Cuando el tiempo entre una molestia y el arranque del torneo es tan breve, cada estudio médico pasa a ser decisivo para saber si el futbolista puede incorporarse con normalidad, si llega con lo justo o si directamente deja de ser una opción real para el estreno.

El impacto en Scaloni y las opciones que se abren

Más allá del diagnóstico final, el cuerpo técnico sabe que la prioridad no es solo “tener” jugadores disponibles, sino contar con futbolistas capaces de competir al máximo en un calendario comprimido. Si Balerdi no estuviera en plenitud, Scaloni tendría que revisar variantes en una lista donde aparecen nombres de experiencia como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, todos incluidos en la convocatoria oficial publicada por FIFA.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La cuestión táctica también cuenta. Balerdi aporta salida limpia, agresividad para anticipar y recorrido internacional en una liga exigente como la francesa. No se trata solamente de reemplazar a un nombre, sino de encontrar un perfil que mantenga el equilibrio entre firmeza defensiva y primer pase. Y ahí radica una de las claves del análisis interno: el reemplazo ideal no siempre es el más parecido en apellido o trayectoria, sino el que mejor encaja en la estructura del equipo.

Una espera cargada de tensión antes del estreno

En este punto, la historia todavía está en desarrollo. La expectativa está puesta en los estudios y en la eventual comunicación oficial que termine de ordenar el escenario. Mientras tanto, la noticia deja una conclusión evidente: en la previa de un Mundial, el margen entre la tranquilidad y la preocupación puede reducirse a una sola práctica.

Para Argentina, que llega al torneo con la misión de sostener la corona conseguida en Qatar y con una lista diseñada para competir desde el primer día, cualquier duda física altera la hoja de ruta. Y para Balerdi, el momento tiene una carga especial: su presencia en el plantel mundialista representa una oportunidad enorme dentro de una camada que busca consolidarse al lado de figuras consagradas. La sensación dominante, por ahora, es de cautela. Hasta que no aparezca el parte definitivo, la Selección seguirá mirando de reojo una situación que nadie quería enfrentar tan cerca del debut.

Por qué esta noticia puede marcar la previa argentina

Las noticias de última hora, los posibles cambios en la lista y el impacto en la formación inicial suelen empujar el interés del público en la previa de los Mundiales. En ese marco, el caso Balerdi se transformó rápidamente en uno de los focos más sensibles del día porque toca tres ejes que generan alto interés: salud del jugador, armado del once y chances reales de Argentina en el arranque del torneo. Desde lo periodístico, esa combinación explica por qué el tema creció tan rápido y por qué seguirá en agenda hasta que exista una confirmación médica concluyente.