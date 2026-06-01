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Fin del ciclo: Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

El plantel de Boca volverá a los entrenamientos a mediados de junio con nuevo entrenador, si es que la dirigencia logra contratar al reemplazante de Úbeda.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 12:01
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Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors.
Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors. Foto: NA
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El entrenador Claudio Úbeda no seguirá al frente del primer equipo de Boca, según se confirmó tras una reunión que mantuvo el exayudante de Miguel Ángel Russo con el director deportivo del club de La Ribera, Marcelo Delgado.

De esta manera, el plantel de Boca volverá a los entrenamientos a mediados de junio con nuevo entrenador, si es que la dirigencia logra contratar al reemplazante de Úbeda.

Claudio Úbeda. Foto: REUTERS

Los nombres que pican en punta para sucederlo

Tras el desgaste del último interinato, Juan Román Riquelme considera que el equipo requiere un “piloto de tormentas” con características muy específicas: espalda ante la presión mediática, experiencia internacional y capacidad de gestión de un vestuario de alta competencia.

Uno de los nombres que gusta es Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia que se prepara para disputar la Copa del Mundo.

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El exayudante de campo de José Pekerman demostró una enorme capacidad para armar equipos equilibrados, sólidos en el retroceso y sumamente pragmáticos.

Su día a día en el seleccionado colombiano, lidiando con figuras que militan en las principales ligas de Europa, le otorga el roce y la autoridad necesarios para plantarse en un vestuario complejo como el del Xeneize.

Otro de los apuntados sería Antonio Mohamed, quien ofrece un “cambio de energía” para un vestuario golpeado tras la eliminación copera.

Antonio Mohamed.
Antonio Mohamed. Foto: NA

El Turco es un entrenador con un largo historial de éxito en torneos de eliminación directa, tanto en el fútbol argentino como en la Liga MX. Su perfil motivador, capaz de cambiarle la mentalidad a planteles golpeados en tiempo récord, podría ser el dato que lo ubique con el buzo xeneize. Sus equipos suelen ser verticales, ofensivos y con mucho carácter, una cualidad que el hincha reclama tras la pasividad mostrada en las últimas jornadas de la Libertadores.

Actualmente en el Toluca, con el que este domingo jugará la final de la Concachampions, su salida requeriría una negociación de club a club. Sin embargo, su deseo histórico de dirigir a una institución de la magnitud de Boca lo posiciona como la alternativa más viable y de rápida resolución.

Por último, aparece el nombre Cristian González, uno de los entrenadores del gusto de Riquelme a la hora de comandar las riendas del equipo.

Cristian "Kily" González
Cristian "Kily" González

Sin experiencia internacional probada y con resultados irregulares, el Kily aportaría el vigor necesario para sacar adelante a un plantel golpeado. Además, su último paso por Unión tuvo momentos de buen fútbol, algo que también podría seducir al pueblo boquense.

La carrera por ser el reemplazante de Úbeda ya empezó y parece que hay varios nombres en competencia.

Claudio ÚbedaBoca JuniorsDirector Técnico
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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