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Lautaro Martínez, el héroe del pase a la final del Mundial 2026: de la emoción por el gol al recuerdo de su padre y sus primeros botines

El delantero argentino se mostró visiblemente emocionado al terminar el partido que llevó a la Scaloneta a una nueva final del mundo. “Muy fuerte esto, es muy fuerte”, expresó.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lautaro Martínez en el Mundial 2026.
Lautaro Martínez en el Mundial 2026. Foto: EFE
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Lautaro Martínez se mostró visiblemente emocionado tras convertirse en el héroe de la Selección argentina y aseguró que siempre soñó con hacer un gol como el que logró en el descuento para darle a la Scaloneta el pase a la final tras vencer a Inglaterra.

“Muy fuerte esto, es muy fuerte”, comenzó diciendo el delantero del Inter en una entrevista en la cancha apenas terminado el partido, en la que apenas podía contener las lágrimas.

La emoción de Lautaro Martínez tras el pase a la final del Mundial 2026. Video: Gentileza TyC Sports.

El Toro destacó que soñó con hacer un gol así de importante desde que su padre le compró sus primeros botines, y aclaró que había tenido una corazonada desde el banco.

“La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tener mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”, afirmó.

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Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: EFE

“Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar”, agregó.

“Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó.

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: EFE

Sobre el partido, dijo que Argentina aprovechó el momento en el que Inglaterra se cansó de presionar, lo que les generó “más tranquilidad para mover la pelota”.

“Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo”, sentenció el delantero.

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: REUTERS

Argentina y España se verán las caras el próximo domingo en la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Mundial 2026Lautaro MartínezSelección Argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

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