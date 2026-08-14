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Julián Álvarez, afuera del Atlético de Madrid: la decisión de Simeone que encendió todas las alarmas

Diego Simeone dejó afuera a Julián Álvarez del amistoso del Atlético de Madrid ante Olympique de Marsella y crecen los rumores sobre su futuro en pleno mercado de pases.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Julián Álvarez
Julián Álvarez Foto: EFE
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Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de una novela que promete tener nuevos capítulos en el mercado de pases europeo. Diego Simeone decidió no incluir al delantero argentino en la convocatoria del Atlético de Madrid para el amistoso frente al Olympique de Marsella, una determinación que rápidamente generó impacto por el contexto que rodea al campeón del mundo.

Aunque desde el entorno rojiblanco la ausencia puede explicarse por una cuestión física, ya que el atacante se reincorporó hace apenas unos días a los entrenamientos luego del descanso posterior al Mundial 2026, el trasfondo parece ir mucho más allá de una simple planificación de pretemporada. Según reportes periodísticos, Álvarez habría manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid, mientras Barcelona aparece como uno de los clubes más atentos a su situación.

La decisión de Simeone con Julián Álvarez que sorprendió al Atlético

El Atlético de Madrid viajó a Francia para disputar su último amistoso de preparación ante Olympique de Marsella, pero lo hizo sin Julián Álvarez en la lista. La nómina incluyó a buena parte del plantel disponible, aunque quedaron al margen algunos futbolistas que se habían sumado recientemente a los trabajos, entre ellos Álex Baena, Marcos Llorente, Juan Musso y el propio delantero argentino. También se informó la baja de Alexander Sørloth por lesión.

Álvarez volvió a los entrenamientos del Atlético
Julián Álvarez Foto: Atlético Madrid

En condiciones normales, la decisión no hubiera despertado demasiada polémica. Sin embargo, el caso de Julián es distinto porque llega atravesado por rumores, conversaciones privadas y una postura cada vez más firme respecto de su futuro. Simeone quiere contar con él, pero la situación emocional y deportiva del jugador abrió un escenario delicado dentro del club.

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Julián Álvarez y una imagen que encendió las alarmas en Atlético de Madrid:qué pasa con su futuro

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El deseo de Julián Álvarez y el interés del Barcelona

La ausencia del delantero no solo se interpreta desde lo físico. De acuerdo con distintas versiones, Julián Álvarez le habría comunicado a Diego Simeone que no se siente con la motivación necesaria para continuar en el Atlético de Madrid. Además, su entorno habría solicitado una reunión con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la institución, para intentar encontrar una salida en este mercado.

En ese contexto, Barcelona aparece como el destino que más seduce al atacante. El club catalán viene siguiendo de cerca su situación y, según medios europeos, Hansi Flick habría insistido en mantener vivo el interés por el argentino. Incluso se mencionaron ofrecimientos importantes, aunque desde Madrid la postura sería inflexible: el Atlético no quiere negociar a su delantero estrella.

Atlético de Madrid se planta: contrato largo y cláusula millonaria

Uno de los puntos centrales de esta historia es la posición del Atlético. La dirigencia considera a Julián Álvarez una pieza clave del proyecto deportivo y no tiene intención de desprenderse de él. El futbolista tiene contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión que, según diferentes reportes, asciende a 500 millones de euros.

"La Araña" podría desembarcar en la Premier
Julián Álvarez Foto: Reuters

Esa cifra funciona como un mensaje claro hacia cualquier club interesado: si alguien quiere llevárselo, deberá negociar en términos extraordinarios. Sin embargo, en el fútbol moderno no siempre alcanza con tener un contrato largo. Cuando un jugador expresa públicamente o en privado su voluntad de cambiar de aire, la tensión puede escalar rápidamente.

El debut en LaLiga, la próxima fecha clave para Julián Álvarez

El próximo gran interrogante pasa por saber qué ocurrirá en el debut oficial del Atlético de Madrid en LaLiga. El equipo de Simeone tiene previsto iniciar su camino el 19 de agosto ante Málaga, un partido que podría marcar un punto de inflexión para el futuro inmediato del delantero argentino.

Si Julián vuelve a quedar afuera, los rumores crecerán todavía más. Si aparece en la convocatoria o suma minutos, el club podría intentar enviar una señal de normalidad. En cualquier caso, el escenario está lejos de ser estable.

El cuerpo técnico lo necesita, la dirigencia quiere retenerlo y el mercado lo mira con atención. Pero la pregunta principal es otra: ¿Julián Álvarez está dispuesto a seguir siendo la cara ofensiva del Atlético de Madrid?

El recuerdo de Joao Félix y el factor hinchada

En el club también tienen presente un antecedente reciente: el caso de Joao Félix. Cuando el portugués dejó en claro su deseo de abandonar la institución, la relación con la hinchada se deterioró de forma evidente y terminó influyendo en su salida. Ahora, algunos temen que pueda repetirse una situación parecida si Julián Álvarez mantiene su postura.

El vínculo con los fanáticos será clave. El argentino llegó como una figura de enorme jerarquía, campeón del mundo y con cartel internacional. Pero en clubes de fuerte identidad como el Atlético, la entrega y el compromiso emocional pesan tanto como los goles.

Julián ÁlvarezAtlético de Madrid
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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