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Video: se desplomó el techo de un bar en Entre Ríos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

El siniestro afectó al bar Bella Vista, donde una parte de la pérgola cedió por el peso de los hinchas sobre ella y cayó directamente sobre el área de mesas y sillas. Las impactantes imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se desplomó el techo de un bar en Entre Ríos durante los festejos por Argentina.
Se desplomó el techo de un bar en Entre Ríos durante los festejos por Argentina. Foto: Captura
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Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza podrían haber terminado en tragedia en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde la estructura de un bar se desplomó en la intersección de las calles 3 de Febrero y 9 de Julio.

El siniestro afectó al bar Bella Vista, donde una parte de la pérgola cedió por el peso de los hinchas sobre ella y cayó directamente sobre el área de mesas y sillas. El colapso generó pánico inmediato entre los presentes que se encontraban celebrando el pase a las semifinales del Mundial 2026.

El momento del derrumbe quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Las imágenes muestra a varias personas subidas a la parte superior de la estructura minutos antes del hecho, lo que desencadenó el posterior quiebre de los tirantes.

Así fue como se desplomó el techo del bar en Entre Ríos. Crédito del video: El Once

Tras el desplome, las grabaciones mostraron el estado en que quedó el local y la preocupación de los testigos. Según indicaron medios locales, la situación pudo haber terminado en una tragedia debido a la cantidad de personas en la zona al momento de la caída del techo.

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A pesar de que la mayoría de los hinchas celebró pacíficamente, los daños provocados por un grupo reducido opacaron la jornada. En esa línea, comerciantes y vecinos de la zona solicitaron mayores controles para evitar incidentes en concentraciones masivas, informó el medio El Once.

Qué dijeron las autoridades

Desde el municipio comunicaron que “iniciarán un relevamiento técnico para determinar la magnitud de los daños materiales ocasionados durante los festejos”, una medida que busca evaluar la seguridad de las estructuras tras las celebraciones de la jornada dominical.

Las autoridades locales confirmaron que analizarán posibles responsabilidades por lo ocurrido en el comercio céntrico de la ciudad entrerriana. Además, se evaluarán nuevas medidas preventivas para aplicar en futuros eventos de gran convocatoria de público para evitar desmanes similares.

Así se desplomó el techo de un bar en Entre Ríos.
Se desplomó el techo de un bar en Entre Ríos durante los festejos por Argentina. Foto: NA

El relevamiento de los daños continuará durante las próximas horas para asegurar la zona afectada y garantizar la libre circulación de los peatones.

Salió a festejar el triunfo de Argentina y lo mataron a balazos

En córdoba, un joven de 20 años fue asesinado en la madrugada de este domingo en la ciudad de San Francisco, mientras se desarrollaban los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Suiza. Los investigadores creen que el crimen estuvo vinculado a un ajuste de cuentas y ya identificaron a dos sospechosos, quienes permanecen prófugos.

La víctima fue Matías Gerardo Ochonga quien, de acuerdo con la investigación, había recuperado la libertad en los primeros días de julio tras permanecer detenido por robos calificados. Además, registraba dos pedidos de captura vigentes.

El ataque ocurrió poco después de las 2 de la madrugada en la intersección de la avenida Libertador Norte y el bulevar 25 de Mayo, en San Francisco, donde vecinos y simpatizantes celebraban el pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial.

Según informaron fuentes de la causa, Ochonga fue sorprendido por dos hombres que abrieron fuego y escaparon inmediatamente del lugar. “Lo estaban esperando”, resumió una fuente vinculada a la investigación.

AccidenteSelección ArgentinaEntre Ríos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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