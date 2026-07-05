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La propuesta indecente de Kylian Mbappé a un jugador de Paraguay en pleno partido del Mundial 2026: “Me querés dar...”

El futbolista Juan José Cáceres dio detalles del polémico diálogo que mantuvo con la estrella de Francia durante la eliminación de la “Albirroja” en los octavos de final de la Copa del Mundo. La curiosa anécdota se viralizó y se convirtió en uno de los episodios más comentados.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La propuesta indecente de Kylian Mbappé a un jugador de Paraguay en pleno partido del Mundial 2026.
La propuesta indecente de Kylian Mbappé a un jugador de Paraguay en pleno partido del Mundial 2026. Foto: Reuters (James Lang)
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La ilusión de Paraguay en el Mundial 2026 llegó a su fin en los octavos de final. Francia se impuso por 1 a 0 con un gol de penal de Kylian Mbappé y dejó en el camino al equipo dirigido por Gustavo Alfaro en un partido tan caliente como polémico, marcado por discusiones, protestas y fuertes cruces entre los protagonistas.

Como suele suceder en los encuentros de máxima tensión, el resultado quedó acompañado por varias historias que salieron a la luz después del pitazo final. Una de ellas tuvo como protagonista a Juan José Cáceres, quien mantuvo un picante intercambio con Mbappé durante varios pasajes del encuentro.

Juan José Cáceres contó cómo fue su duelo con Mbappé

El lateral paraguayo, surgido de Racing y con pasado en Lanús, fue consultado por TyC Sports acerca de la tarea defensiva que realizó frente a una de las máximas figuras del fútbol mundial. “Ya habías anulado a Vinicius y hoy te tocaba Mbappé, que por momentos se te iba por el medio y tuviste un par de cruces tremendos”, le comentó el periodista Ariel Schvartzbard.

La curiosa anécdota entre Kylian Mbappé y Juan José Cáceres en el Mundial 2026. Créditos: TyC Sports.

Entre risas, Cáceres explicó cómo vivió el desafío de marcar al delantero francés: “Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado, pero le tenía que meter porque sino se me iba”. Las declaraciones reflejaron la intensidad de un partido en el que el defensor paraguayo no dudó en confrontar a una de las grandes estrellas del Mundial.

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La inesperada frase de Mbappé que sorprendió a todos

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista llegó cuando Cáceres reveló qué ocurrió en medio de uno de los encontronazos que protagonizó con el atacante del Real Madrid. Según relató el defensor, después de una discusión y varios intercambios verbales durante el encuentro, Mbappé le lanzó una pregunta tan inesperada como curiosa.

Juan José Cáceres mantuvo un picante intercambio con Kylian Mbappé durante varios pasajes del encuentro. Foto: Reuters (Bill Streicher)

Me dijo: ‘¿Me querés dar un beso?’”, contó el lateral paraguayo, generando sorpresa y risas entre los presentes. Lejos de quedarse callado, Cáceres respondió con el mismo tono. “Y bueno, ya que estamos...”, recordó entre carcajadas. La anécdota rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada mundialista.

Paraguay respondió a las críticas de Francia tras el Mundial 2026

Más allá de la historia que dejó el cruce entre ambos futbolistas, la eliminación también estuvo acompañada por algunas diferencias de criterio sobre cómo se desarrolló el encuentro. Según comentó Cáceres, Mbappé habría señalado tras el partido que Paraguay disputó un encuentro demasiado duro y con excesivas infracciones.

“Me dijo: ‘¿Me querés dar un beso?’”, contó Juan José Cáceres, generando sorpresa y risas entre los presentes. Foto: Reuters (James Lang)

El defensor de la “Albirroja” no compartió esa mirada y defendió el planteo del equipo de Gustavo Alfaro. “Un colega tuyo dijo que recién Mbappé salió a hablar y dijo que jugamos un partido sucio, pero nosotros hicimos lo nuestro”, concluyó.

De esta manera, Paraguay se despidió del Mundial 2026 tras caer por la mínima ante uno de los máximos favoritos al título. Pero además de la polémica derrota y las discusiones dentro del campo, la jornada dejó una insólita escena que rápidamente recorrió las redes sociales: el inesperado comentario de Mbappé a Juan José Cáceres en pleno partido.

Mundial 2026Selección FranciaSelección ParaguayKylian Mbappé
Cristian Daniel Avila
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