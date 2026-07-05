Nació en Inglaterra, vive en Buenos Aires y reaccionó al tema “el que no salta es un inglés”: “Tienen un punto”

Un inglés reacciona a uno de los temas más famosos de los hinchas argentinos Foto: Reuters / captura de pantalla

En Argentina, hay canciones que no necesitan explicación: se cantan, se saltan y se sienten. Una de ellas es “el que no salta es un inglés”, un clásico del fútbol argentino que aparece en estadios, festejos de la Selección y reuniones populares. Pero esta vez, quien decidió hablar del tema fue justamente alguien del otro lado de la canción: un inglés que vive en Buenos Aires desde hace casi nueve años.

Su reflexión se volvió viral porque mezcló humor británico, mirada extranjera y una lectura muy argentina del fenómeno. “Aquí en Argentina, una de las canciones de fútbol más populares es El que no salta es un inglés. Y por supuesto, cuando se canta, todos empiezan a saltar arriba y abajo, como si la tierra estuviera en fuego”, expresó.

Lejos de tomárselo como una ofensa directa, el protagonista eligió reírse de sí mismo. “Como un inglés que vive en Argentina, me redispara cuando escucho esta canción. Pero no lo digo emocionalmente, lo digo físicamente. Literalmente, el momento en que la escucho, inmediatamente empiezo a saltar arriba y abajo”, lanzó, con una comparación tan desopilante como viral.

“No puede haber nada peor que ser un inglés”: la frase que explotó en redes

El punto más comentado de su declaración llegó cuando el británico fue un paso más allá y convirtió el canto en una especie de conclusión cultural. “Llamalo instinto de supervivencia. Aunque, cuanto más vivo aquí, más creo que los argentinos pueden tener un punto. Créanme, realmente no puede haber nada peor que ser un inglés”, afirmó.

La reflexión viral de un inglés sobre "el que no salta es un inglés". Video: X @Frankfagun

La frase generó repercusión porque funciona en varios niveles: como chiste, como autocrítica y como una forma de adaptación al código local. Para muchos argentinos, su reacción no fue vista como enojo, sino como una señal de integración: entendió que el canto forma parte de una liturgia futbolera, de una identidad colectiva y de una rivalidad histórica que excede lo deportivo.

El cántico suele ser asociado a la rivalidad entre Argentina e Inglaterra, una tensión que se consolidó en el imaginario popular a partir de la Guerra de Malvinas de 1982 y que luego encontró en el fútbol nuevos capítulos simbólicos. Distintos registros periodísticos ubican la popularización de la canción en los primeros días del conflicto, incluso antes de que Maradona la resignificara en México 1986.

De Malvinas a Maradona: por qué el canto sigue vigente

Aunque muchos creen que “el que no salta es un inglés” nació después del histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, su origen popular se remonta a los primeros días de abril de 1982, cuando la Guerra de Malvinas marcó para siempre la relación emocional entre ambos países.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Cuatro años más tarde, el fútbol convirtió esa herida histórica en una escena inolvidable. El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona marcó dos goles ante Inglaterra: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Desde entonces, aquel partido quedó instalado como uno de los momentos más cargados de simbolismo en la historia del deporte argentino.

Pero la rivalidad futbolera venía incluso desde antes. En el Mundial de Inglaterra 1966, Argentina quedó eliminada ante el local en un partido polémico, marcado por la expulsión de Antonio Rattín y por la frase del entrenador inglés Alf Ramsey, quien calificó a los jugadores argentinos como “animals”, una expresión que quedó grabada en la memoria deportiva nacional.

El humor como puente entre dos culturas

Lo llamativo del video viral no es solamente que un inglés hable del canto, sino la manera en que lo hace. En lugar de responder con enojo, eligió entrar al juego argentino: exagerar, dramatizar y reírse del absurdo. Esa actitud fue clave para que su reflexión conectara con miles de usuarios.

Después de casi nueve años viviendo en Argentina, su mirada parece haber absorbido algo esencial del país: acá, el fútbol no siempre se explica desde la razón. Se vive desde el cuerpo. Se canta, se grita, se salta. Y en ese ritual, incluso un inglés puede terminar saltando para no quedar del lado equivocado de la canción.

Gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. Foto: NA/Action Images

En redes, muchos usuarios celebraron su reacción porque entendieron que no se trataba de una burla cruel hacia una nacionalidad, sino de una lectura humorística del folclore argentino. Otros destacaron que, para alguien extranjero, comprender esa clase de códigos implica haber atravesado algo más profundo que una simple adaptación: haber entendido cómo se mezclan la historia, la cancha y la identidad nacional.

Por qué este canto argentino todavía incomoda, divierte y se hace viral

El éxito del video también demuestra que el canto sigue teniendo potencia internacional. De hecho, en medio del Mundial 2026, hinchas ingleses fueron consultados por este clásico argentino y varios reaccionaron con una mezcla de fastidio, humor y desafío. Algunos recordaron a Maradona, otros aceptaron que ellos también tienen cánticos provocadores contra rivales históricos como Escocia. ¿

Eso explica por qué “el que no salta es un inglés” vuelve una y otra vez. No es solo una canción de cancha: es una cápsula de memoria popular. Tiene Malvinas, tiene México 86, tiene Maradona, tiene folklore y tiene esa capacidad argentina de transformar cualquier tensión histórica en un grito colectivo.