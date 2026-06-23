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La celebración viral de la Selección de Noruega en el Mundial: el origen del “Remo Vikingo” que conquistó las tribunas

Jugadores y aficionados comenzaron a simular el movimiento de remar, avanzando de manera sincronizada como si todos formaran parte de una misma embarcación. Finalmente, lo que parecía una simple festejo terminó evocando un símbolo poderoso de su identidad.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La celebración viral de la Selección de Noruega en el Mundial 2026.
La celebración viral de la Selección de Noruega en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Jeenah Moon)
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El Mundial 2026 está dejando mucho más que figuras, goles y resultados. Desde cuestiones culturales hasta debates geopolíticos, la máxima cita del fútbol se convirtió en un fenómeno que trasciende ampliamente lo deportivo. Y ahora, una celebración protagonizada por la Selección de Noruega llevó a millones de espectadores a viajar en el tiempo hasta la era de los vikingos.

Luego de asegurar su clasificación a los 16avos de final, los futbolistas noruegos y sus hinchas protagonizaron una imagen que rápidamente se volvió viral. Jugadores y aficionados comenzaron a simular el movimiento de remar, avanzando de manera sincronizada como si todos formaran parte de una misma embarcación. Lo que parecía una simple celebración futbolera terminó evocando uno de los símbolos más poderosos de la identidad escandinava.

La celebración viral de Noruega en el Mundial 2026

La referencia no es casual. Entre los siglos VIII y XI, los vikingos construyeron una red de comercio, exploración y expansión que cambió la historia de Europa gracias a una tecnología naval extraordinariamente avanzada para su época.

La Selección de Noruega llevó a millones de espectadores a viajar en el tiempo hasta la era de los vikingos. Foto: Reuters (Mike Segar)

Sus embarcaciones, fabricadas mediante la técnica del casco trincado (con tablones de roble o fresno superpuestos), combinaban resistencia, ligereza y flexibilidad, permitiéndoles navegar tanto en mar abierto como en aguas poco profundas.

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Lejos de existir un único modelo, los vikingos utilizaban distintos tipos de barcos según sus necesidades. Los skeid y los snekke eran largas y veloces naves de guerra impulsadas por decenas de remos, mientras que los knarr y los karve estaban destinados principalmente al transporte de mercancías y a las grandes travesías comerciales.

Cómo eran los barcos vikingos que inspiraron el festejo noruego

Aunque las velas resultaban fundamentales para aprovechar los vientos del Atlántico Norte, el remo seguía siendo una herramienta indispensable. Permitía maniobrar en ríos y estuarios, acercarse sigilosamente a las costas o remontar corrientes. La sincronización era clave: cada tripulante debía mantener el ritmo exacto para garantizar la estabilidad y la velocidad de la embarcación.

La sincronización era clave: cada tripulante debía mantener el ritmo exacto para garantizar la estabilidad y velocidad. Foto: Reuters (Dylan Martinez)

Los navegantes escandinavos tampoco dependían exclusivamente de la fuerza física. Su profundo conocimiento de las corrientes, mareas y los patrones de viento, combinado con referencias costeras, la observación del sol e incluso instrumentos rudimentarios como la llamada “piedra solar”, les permitió recorrer enormes distancias con una precisión sorprendente para la época.

Gracias a estas capacidades, los vikingos conectaron territorios separados por miles de kilómetros. Desde Escandinavia navegaron hacia las Islas Británicas y las costas del Imperio Carolingio, remontaron ríos como el Rin, Sena y Támesis, alcanzaron el Mediterráneo y, hacia el oeste, llegaron a Groenlandia, Islandia y Terranova, en América del Norte.

El legado vikingo que reapareció en las tribunas del Mundial

Aquellas rutas no servían únicamente para la guerra o el saqueo. También transportaban pieles, ámbar, hierro, madera y esclavos, además de facilitar el intercambio cultural y comercial con regiones tan lejanas como Bizancio y el mundo islámico. El barco vikingo fue, en esencia, una herramienta de conexión global.

Detrás de un simple movimiento de remos imaginarios aparece el recuerdo de una tradición marítima de los vikingos. Foto: Reuters (Dylan Martinez)

Por eso, el festejo de Noruega en el Mundial encontró una resonancia especial. Detrás de un simple movimiento de remos imaginarios aparece el recuerdo de una tradición marítima que ayudó a moldear la historia europea.

Y, de alguna manera, una metáfora perfecta del fútbol moderno: miles de personas avanzando al mismo ritmo, unidas por una pasión compartida que trasciende fronteras. Como hace más de mil años en las embarcaciones vikingas, el éxito depende de remar todos en la misma dirección.

Mundial 2026Selección NoruegaVikingosFútbol
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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