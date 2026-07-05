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Ronaldo habló sobre los argentinos y contó una delirante anécdota con una azafata: “No les gusta Cristiano”

Antes del partido entre Portugal y España, CR7 afirmó que esta será su última Copa del Mundo, confrontó a varios de los periodistas y brindó divertidas declaraciones. Mirá su respuesta viral.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa antes del Portugal-España por los octavos de final del Mundial.
Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa antes del Portugal-España por los octavos de final del Mundial. Foto: REUTERS
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Cristiano Ronaldo brindó una interesante conferencia de prensa antes del partido entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026. Además de afirmar que esta será su última Copa del Mundo, durante la charla confrontó a varios de los periodistas, habló sobre Argentina y sus hinchas y contó una divertida anécdota.

En una de sus respuestas, CR7 habló sobre el público latinoamericano en el Mundial y afirmó: “Lo que se queda es la gente, la gente que te quiere y a la que le puedes dar un momento diferente en sus vidas. Yo comparto muchas veces los hoteles con la gente que trabaja y con los latinos. Y para mí esos son recuerdos espectaculares”.

De inmediato se dispuso a contar una particular anécdota con una mujer argentina. “Me hablas de Argentina y ayer en el vuelo, una de las azafatas era argentina y yo sabía que era argentina por la manera en que me miró. Le dije: ‘Estoy seguro de eres de Argentina por la manera en que me miraste. Me miraste y desviaste los ojos muy rápido. Eso quiere decir que no les gusta Cristiano, ja’. Pero fue en broma”, relató entre risas.

Cristiano Ronaldo y su anécdota con una azafata argentina. Crédito del video: ESPN

De todas maneras, el goleador portugués habló sobre el aprecio que le tiene al público albiceleste y explicó: “Mi mujer es argentina. Obviamente que tengo que tener cariño por los argentinos. Por eso es que todo está bien, no pasa nada”.

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Cristiano Ronaldo anunció que el Mundial 2026 será el último de su carrera

En otra parte de la charla, Ronaldo despejó las dudas sobre su futuro con la selección de Portugal y anunció que esta será su última Copa del Mundo.

De todas maneras, dejó en claro que su retiro del combinado nacional dependerá exclusivamente de su decisión: “Me voy a retirar cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran”, afirmó durante la conferencia de prensa.

El capitán portugués, de 41 años, comenzó la rueda de prensa bromeando con quienes daban por hecho que disputaría su último Mundial y expresó su deseo de que el encuentro frente a Selección de España no fuera su despedida.

“Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando”, ironizó. Sin embargo, sobre el final terminó con las especulaciones al confirmar: “Sí, es el último. Vayan y disfruten”.

Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa antes del Portugal-España por los octavos de final del Mundial. Foto: REUTERS

Ronaldo aseguró que siempre entregó el máximo por Portugal y que eso no cambiará mientras siga vistiendo la camiseta nacional: “Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Lo más importante es jugar bien y clasificarnos”, sostuvo.

Cristiano también minimizó las críticas: “No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios. Importa el apoyo de los aficionados; todo lo demás es basura”.

El delantero remarcó que no siente que necesite conquistar un Mundial para completar su legado: “No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces”, señaló.

Además, el goleador explicó que cuando llegue el momento de retirarse lo hará con la conciencia tranquila porque siempre actuó por pasión y no por necesidad.

¿A qué hora juegan Portugal vs. España, por Mundial 2026?

El partido se juega este lunes 6 de julio a partir de las 16:00hs.El encuentro tendrá lugar en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington.

Mundial 2026Cristiano RonaldoSelección Portugal
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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