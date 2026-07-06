Tragedia en Chaco: un futbolista de 18 años murió tras un choque entre una moto y un auto en la Ruta 11

Accidente de tránsito fatal en la localidad de Margarita Belén, Chaco. Foto: X @ContenidosN

Un joven de 18 años murió durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Margarita Belén (Chaco). En el siniestro también resultaron heridas otras dos personas, una de las cuales permanece internada con lesiones de consideración.

El hecho se registró cerca de las 03:45 (hora argentina) en el kilómetro 1024 de la mencionada carretera. Por causas que aún son investigadas, una motocicleta Honda Titan en la que se desplazaban dos jóvenes de 18 años colisionó con un Volkswagen Gol conducido por un joven de 21 años, según informaron medios locales.

Choque fatal en Ruta Nacional 11: una víctima murió en el acto

A raíz del fuerte impacto, Jeremías Lucas Correa, uno de los ocupantes de la motocicleta, falleció en el lugar. Personal médico que acudió a la escena confirmó su muerte minutos después del choque.

El otro motociclista, identificado por sus iniciales M.J.B., fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia. De acuerdo con el parte médico, sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda, una fractura en el brazo izquierdo y múltiples traumatismos. Pese a la gravedad de las heridas, permanece internado consciente.

El conductor del Volkswagen Gol sufrió lesiones leves y quedó detenido por orden de la Fiscalía. Foto: Data Chaco

Por su parte, el conductor del Volkswagen Gol también sufrió lesiones y recibió asistencia médica. Tras las primeras actuaciones, la Fiscalía de turno ordenó su detención mientras avanza la investigación destinada a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Investigación del accidente: detuvieron al conductor del automóvil

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía del Chaco, personal de Criminalística y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la colisión y cuál fue la responsabilidad de cada conductor en el hecho. En ese contexto, la Justicia dispuso medidas procesales sobre el automovilista mientras se analizan los elementos recolectados en la escena y los informes técnicos.

El siniestro volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia, donde suelen registrarse graves accidentes de tránsito.

Dolor en Chaco: emotiva despedida para Jeremías Correa

La muerte de Jeremías Correa generó una profunda conmoción en Colonia Benítez y localidades cercanas. El joven era jugador del Club Atlético Central Benítez y era ampliamente conocido en su comunidad.

A través de las redes sociales, familiares, amigos e instituciones expresaron su pesar y lo recordaron por su compromiso y fortaleza ante las adversidades.

Jeremías Lucas Correa, el futbolista de 18 años que murió tras un accidente de tránsito en Margarita Belén. Foto: Instagram @clubatleticocentralbenitez.of

Desde el Club Atlético Central Benítez publicaron un emotivo mensaje de despedida: “Con profundo pesar despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía los colores con la fuerza que lo caracterizaba”.

“Así te recordaremos, Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Que descanses en paz. Siempre serás recordado por la familia canalla”, señalaron desde la institución deportiva.

También el Municipio de Colonia Benítez manifestó su pesar por el fallecimiento del joven vecino. En un comunicado, expresó: “Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro joven vecino, hijo de Alexis Verón y Analía Correa, y nieto de Luis Correa y Cristina Roa, trabajadores de nuestro municipio y colaboradores de instituciones educativas”.

“Rogamos por la paz de su alma y acompañamos a sus familiares y amigos en estos momentos de inmenso dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin”, concluyó el mensaje oficial.