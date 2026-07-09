Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Nació en Canadá y es hincha de River: quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que le atajó un penal a Mbappé en el Mundial

Bono es mucho más que un arquero experimentado: se trata de uno de los símbolos de una generación dorada de futbolistas marroquíes. De su amor por el “Millonario” a su presente futbolístico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Yassine Bounou, el arquero de Marruecos en acción contra Francia.
Yassine Bounou, el arquero de Marruecos en acción contra Francia. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Yassine Bounou es el arquero titular de la Selección de Marruecos y una de las grandes figuras del Mundial 2026, en donde le atajó un penal a Kylian Mbappé por los cuartos de final. Si bien nació en Montreal, Canadá, creció en la ciudad marroquí de Casablanca, por lo que decidió representar al país africano.

Nacido el 5 de abril de 1991, Bounou es mucho más que un arquero experimentado: se trata de uno de los símbolos de una generación dorada de futbolistas marroquíes que impulsó a “Los Leones del Atlas”.

Además, tiene conexión con Argentina. Su inesperado fanatismo por River Plate lo acercó en más de una oportunidad al arco del “Millonario”.

Yassine Bounou, el arquero de Marruecos.
Yassine Bounou, el arquero de Marruecos en acción contra Francia. Foto: REUTERS

Quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que se hizo gigante en los Mundiales

Bounou quedó en la historia grande de Marruecos durante el Mundial de Qatar 2022 debido a su actuación decisiva en los octavos de final ante España: en la tanda de penales, atajó dos remates y le dio una clasificación histórica a su selección, actuación que lo transformó en un héroe nacional.

Contenido Recomendado

Francia eliminó a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

Francia eliminó a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

La estrella verde que une a Marruecos:el significado detrás de una de las banderas más emblemáticas del mundo

La estrella verde que une a Marruecos: el significado detrás de una de las banderas más emblemáticas del mundo

La selección marroquí terminó siendo la gran revelación de esa Copa del Mundo, al convertirse en el primer combinado africano en alcanzar unas semifinales mundialistas.

Durante el recorrido de “Los Leones del Atlas”, Bono fue una garantía bajo los tres palos. En la actualidad, el arquero volvió a demostrar por qué Marruecos se apoya tanto en él.

En la goleada 3 a 0 ante Canadá por este Mundial 2026 -resultado que metió a los africanos en cuartos de final-, fue clave para sostener el cero y ordenar a una defensa que ya se acostumbró a competir contra rivales de máximo nivel.

El amor de Bono por River Plate

El arquero nunca ocultó su simpatía por River Plate. En distintas entrevistas explicó que el responsable de ese sentimiento tiene nombre y apellido: nada menos que Ariel Arnaldo Ortega.

El “Burrito”, uno de los máximos ídolos riverplatenses, fue el futbolista que “enamoró” a Bono durante su infancia gracias a su estilo de juego, la gambeta y la creatividad que lo caracterizaron durante su trayectoria.

Yassine Bounou con la camiseta del Burrito Ortega.
Yassine Bounou, el arquero de Marruecos fanático de River. Foto: @victortuchi

En 2023, durante una entrevista con TyC Sports, Bono reconoció que vestir el buzo de River es una de las cuentas pendientes de su carrera. “Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla”, aseguró.

La carrera de Yassine Bounou: de Casablanca a Sevilla

La carrera de Bounou empezó en Marruecos con el Wydad Casablanca. Luego, dio el salto a Europa, donde pasó por Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Girona. Su etapa más importante a nivel de clubes llegó en el Sevilla, donde se consolidó como un arquero de élite.

Con el conjunto andaluz fue campeón de la Europa League en 2020 y volvió a ser decisivo en la final de 2023 ante Roma, cuando el equipo español se impuso por penales. Esa noche, la UEFA lo eligió como mejor jugador del partido por sus intervenciones decisivas en la tanda.

En 2023, Al Hilal (Arabia Saudita) anunció su fichaje desde Sevilla. Desde entonces, el arquero marroquí continuó compitiendo en un equipo lleno de figuras.

Selección MarruecosMundial 2026Futbolista
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con un nuevo gol de Mbappé, así está la carrera por el Botín de Oro del Mundial 2026

    Con un nuevo gol de Mbappé, así está la carrera por el Botín de Oro del Mundial 2026

  2. Quién gana el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

    Quién gana el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

  3. Quién es Erling Haaland, el héroe de Noruega:su familia, su desconocido hijo y el millonario contrato que lo une al Manchester City

    Quién es Erling Haaland, el héroe de Noruega: su familia, su desconocido hijo y el millonario contrato que lo une al Manchester City

  4. Con un intermediario de lujo, Miroslav Klose reveló que habló con Messi luego de que le quebrara su récord de goles mundialistas

    Con un intermediario de lujo, Miroslav Klose reveló que habló con Messi luego de que le quebrara su récord de goles mundialistas

  5. El DT de Egipto increpó a Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina:el video del tenso cruce que no mostró la transmisión

    El DT de Egipto increpó a Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina: el video del tenso cruce que no mostró la transmisión
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas Argentinas celebró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

Malvinas Argentinas celebró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para definir la agenda de cara a la segunda parte del 2026

Exministra de Chubut condenada por corrupción podrá salir a misa tras alegar fobia a la Policía

Economía

Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

En la antesala de la visita de Georgieva, el FMI respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Milei

Musimundo enfrenta una nueva crisis:su operadora pidió concurso con una deuda millonaria

Cuenta DNI beneficia a los jóvenes:el nuevo reintegro de vacaciones de invierno para adolescentes de 13 a 17 años

Deportes

Megaproyecto millonario para el Mundial 2030:construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica

Megaproyecto millonario para el Mundial 2030: construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica

El doloroso mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino hallado sin vida tras el terremoto en Venezuela

Invirtieron U$S 50.000 millones:el plan de tres potencias europeas para fabricar misiles sin apoyo de EE.UU.

La estrella verde que une a Marruecos:el significado detrás de una de las banderas más emblemáticas del mundo