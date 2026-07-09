Nació en Canadá y es hincha de River: quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que le atajó un penal a Mbappé en el Mundial

Yassine Bounou, el arquero de Marruecos en acción contra Francia. Foto: REUTERS

Yassine Bounou es el arquero titular de la Selección de Marruecos y una de las grandes figuras del Mundial 2026, en donde le atajó un penal a Kylian Mbappé por los cuartos de final. Si bien nació en Montreal, Canadá, creció en la ciudad marroquí de Casablanca, por lo que decidió representar al país africano.

Nacido el 5 de abril de 1991, Bounou es mucho más que un arquero experimentado: se trata de uno de los símbolos de una generación dorada de futbolistas marroquíes que impulsó a “Los Leones del Atlas”.

Además, tiene conexión con Argentina. Su inesperado fanatismo por River Plate lo acercó en más de una oportunidad al arco del “Millonario”.

Yassine Bounou, el arquero de Marruecos en acción contra Francia. Foto: REUTERS

Quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que se hizo gigante en los Mundiales

Bounou quedó en la historia grande de Marruecos durante el Mundial de Qatar 2022 debido a su actuación decisiva en los octavos de final ante España: en la tanda de penales, atajó dos remates y le dio una clasificación histórica a su selección, actuación que lo transformó en un héroe nacional.

La selección marroquí terminó siendo la gran revelación de esa Copa del Mundo, al convertirse en el primer combinado africano en alcanzar unas semifinales mundialistas.

Durante el recorrido de “Los Leones del Atlas”, Bono fue una garantía bajo los tres palos. En la actualidad, el arquero volvió a demostrar por qué Marruecos se apoya tanto en él.

En la goleada 3 a 0 ante Canadá por este Mundial 2026 -resultado que metió a los africanos en cuartos de final-, fue clave para sostener el cero y ordenar a una defensa que ya se acostumbró a competir contra rivales de máximo nivel.

El amor de Bono por River Plate

El arquero nunca ocultó su simpatía por River Plate. En distintas entrevistas explicó que el responsable de ese sentimiento tiene nombre y apellido: nada menos que Ariel Arnaldo Ortega.

El “Burrito”, uno de los máximos ídolos riverplatenses, fue el futbolista que “enamoró” a Bono durante su infancia gracias a su estilo de juego, la gambeta y la creatividad que lo caracterizaron durante su trayectoria.

Yassine Bounou, el arquero de Marruecos fanático de River. Foto: @victortuchi

En 2023, durante una entrevista con TyC Sports, Bono reconoció que vestir el buzo de River es una de las cuentas pendientes de su carrera. “Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla”, aseguró.

La carrera de Yassine Bounou: de Casablanca a Sevilla

La carrera de Bounou empezó en Marruecos con el Wydad Casablanca. Luego, dio el salto a Europa, donde pasó por Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Girona. Su etapa más importante a nivel de clubes llegó en el Sevilla, donde se consolidó como un arquero de élite.

Con el conjunto andaluz fue campeón de la Europa League en 2020 y volvió a ser decisivo en la final de 2023 ante Roma, cuando el equipo español se impuso por penales. Esa noche, la UEFA lo eligió como mejor jugador del partido por sus intervenciones decisivas en la tanda.

En 2023, Al Hilal (Arabia Saudita) anunció su fichaje desde Sevilla. Desde entonces, el arquero marroquí continuó compitiendo en un equipo lleno de figuras.