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Cita imperdible cerca de CABA: el pueblo bonaerense que cocinará una vaquillona con cuero de 350 kilos este finde XL

Ubicado al noroeste de Buenos Aires, el pueblo llevará a cabo la primera edición del “Desafío a pura leña”, una propuesta gastronómica que busca conectar a los visitantes con tradiciones de campo bien argentinas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Vaquillona de cuero para el Día de la Independencia.
Vaquillona de cuero para el Día de la Independencia. Foto: Canal 26
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Empezó el fin de semana largo oficialmente y quienes aún no tienen un plan organizado para los próximos días, este sábado 11 de julio se llevará a cabo un evento épico para los amantes de la carne. Se trata del “Desafío a pura leña”, una propuesta gastronómica que tendrá lugar en la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro comenzará en la mañana y tiene como objetivo que los turistas no solo disfruten de un buen plato típico sino que también puedan conectarse con las tradiciones argentinas.

De qué se trata el desafío a pura leña que realizará Lincoln este fin de semana largo

Desde la Subsecretaría de Turismo del Municipio de Lincoln indicaron que se trata de la primera edición del “Desafío a pura leña” y busca que los visitantes admiren el proceso de cocción de una vaquillona de cuero de 350 kilos. El dato que más impresiona es que tarda en cocinarse nada menos que 12 horas. La propuesta es que este finde XL cada uno de los visitantes puedan disfrutar de un buen asado criollo.

Lincoln Foto: Municipalidad de Lincoln

Cocinarán una vaquillona con cuero de 350 kilos: fecha, horario y lugar

Solo faltan poco menos de 48 horas para que el “Desafío pura leña” se lleve a cabo. El evento gastronómico tendrá lugar este sábado 11 de julio en el Parque General San Martín a partir de las 9:00h con entrada libre y gratuita.

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En el Parque de 100 hectáreas se podrán disfrutar de peñas folclóricas, ferias de artesanos locales, shows de danzas tradicionales y, por supuesto, de la vaquillona de cuero una vez que esté lista.

Cómo llegar a Lincoln desde CABA

El partido de Lincoln está ubicado al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobre la Ruta Nacional 188 a 320 kilómetros aproximadamente de distancia.

Para llegar a Lincoln desde Capital Federal la mejor opción es hacerlo en automóvil tomando Ruta Nacional 7 y luego Ruta Nacional 188. El viaje tiene una duración estimada de 4 horas.

También es posible viajar a Lincoln con autobús de larga distancia saliendo desde Retiro. En ese caso, el viaje se extiende a las 4 horas y media.

Qué actividades turísticas ofrece la localidad bonaerense para disfrutar en familia

Lincoln es considerada como la “Capital Nacional del Carnaval Artesanal” debido a su larga tradición de producción local y por las celebraciones que se realizan con diversos corsos y murgas de la zona. De hecho, se recomienda visitar el Museos del Carnaval, un lugar para conocer la historia de una tradición local que ya lleva más de 130 años.

Aquellos amantes del turismo bonaerense encontrarán aquí tranquilidad, comida casera y la oportunidad de hacer deportes al libre como:

  • Navegar en kayak o en bote
  • Pesca deportiva
  • Senderismo
  • Running
  • Excursiones de mountain bike

La ciudad también cuenta con predios de gran extensión para hacer parrilladas o otros platos bien argentinos. Estos quinchos poseen baños, confiterías, restaurantes, canchas de tenis, rugby, fútbol y rincones especiales para acampar durante jornadas de buen clima.

Fin de semana largoPuebloViajeCampoAsado
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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