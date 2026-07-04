Fixture Mundial 2026: todos los partidos del sábado 4 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

La Francia de Kylian Mbappé busca los cuartos de final. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 sigue su rumbo con los octavos de final, que comienzan este sábado 4 de julio con dos partidos, en los que juegan Canadá, Marruecos, Paraguay y Francia. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este sábado 4 de julio

Este sábado 4 de julio juegan Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Canadá vs Marruecos - 14:00hs - Hosuton Stadium

Paraguay vs Francia - 18:00hs - Philadelphia Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Canadá vs Marruecos : Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Paraguay vs Francia :

TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Canadá y Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá terminó 2° del Grupo B con 4 puntos y viene de ganarle 1 a 0 a Sudáfrica en los 16avos de final.

Por su parte, Marruecos quedó 2° del Grupo C y en los 16avos de final le ganó 3 a 2 por penales a Países Bajos, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Canadá vs Marruecos en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Canadá y Marruecos jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Paraguay y Francia, el jueves 9 de julio a las 17:00hs en el Boston Stadium.

Marruecos quiere seguir haciendo historia. Foto: REUTERS

Cómo llegaron Paraguay y Francia a los octavos de final del Mundial 2026

Paraguay terminó 3° del Grupo D con 4 puntos y viene de ganarle 4 a 3 en los penales a Alemania por los 16avos de final, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Por su parte, Francia quedó 1° del Grupo I. En los 16avos de final le ganó 3 a 0 a Suecia.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Paraguay vs Francia en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Paraguay vs Francia jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Canadá y Marruecos, el jueves 9 de julio a las 17:00hs en el Boston Stadium.

Octavos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

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