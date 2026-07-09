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Con un nuevo gol de Mbappé, así está la carrera por el Botín de Oro del Mundial 2026

Lionel Messi, con su estelar actuación en la Copa del Mundo, se encuentra con ocho tantos. Aún muchos goleadores se mantienen con chances de arrebatarle el trofeo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Gol de Mbappé en el Mundial 2026.
Gol de Mbappé en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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El Mundial 2026 entró en sus instancias decisivas y, con el comienzo de los cuartos de final, aún hay varios jugadores que se mantienen con chances de quedarse con el Botín de Oro, el premio que recibe el máximo goleador del torneo.

El primero en la lista es Lionel Messi, que con 39 años está teniendo una actuación histórica y ya convirtió ocho goles.

La cuenta del capitán argentino comenzó con su triplete a Argelia en el debut por el grupo J, mientras que contra Austria hizo un doblete y después les hizo un gol a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Lionel Messi y su gol ante Egipto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El argentino también se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, ya que llegó a las 21 anotaciones y dejó muy atrás al antiguo líder, que era el alemán Miroslav Klose.

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Sin embargo, Messi no se puede confiar, ya que comparte el primer lugar con el francés Kylian Mbappé, quien parece estar destinado a quedarse con todos los récords en esta competición.

En la presente edición, el delantero francés ya lleva ocho goles anotados y sigue demostrando que está destinado a hacer historia en las Copas del Mundo. Además del tanto de este jueves ante Marruecos, sus víctimas fueron Senegal, Irak y Suecia, todos por duplicado, y Paraguay, de penal.

Kylian Mbappé festeja su gol de penal ante Marruecos.
Kylian Mbappé marcó de penal ante Marruecos por los 4tos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Mbappé también se mantiene muy cerca de Messi en la lista de máximos goleadores en la historia del Mundial, debido a que tiene 20 y está a solo uno.

En un escalón más abajo en el aparece el noruego Erling Haaland, quien está teniendo un debut soñado en Mundiales, donde anotó siete goles en solo cuatro partidos (no jugó en fase de grupos contra Francia).

El gigante noruego le anotó dos goles a Irak, Senegal y Brasil y otro a Costa de Marfil.

Erling Haaland, Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Finalmente, el podio lo completa el inglés Harry Kane gracias a los seis goles que lleva convertidos. Un paso más atrás, aparece Ousmane Dembélé, quien también anotó ante Marruecos y se ubica con 5.

Así está la pelea por el premio de máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Fra) y Lionel Messi (Arg): 8 goles

Erling Haaland (Nor): 7 goles

Harry Kane (Ing): 6 goles

Ousmane Dembélé (Fra): 5 goles

Mundial 2026Lionel MessiKylian MbappéGoleadores
Matias Greisert
Matias Greisert

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