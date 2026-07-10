A tomar nota: el curioso ritual con papel aluminio y canela para atraer buena suerte en la previa de Argentina vs Suiza

Una ramita de canela, papel aluminio y una camiseta de la Selección argentina forman parte de uno de los rituales que algunos hinchas realizan antes del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cada vez que la Selección Argentina afronta un partido importante, miles de hinchas apelan a rituales personales para acompañar al equipo. En la previa del cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 una curiosa práctica empezó a ganar visibilidad: llevar una ramita de canela envuelta en papel aluminio durante el partido. Se trata de una costumbre que combina creencias asociadas al Feng Shui con la histórica pasión futbolera por las cábalas.

La propuesta es simple y no requiere elementos difíciles de conseguir. Quienes la realizan toman una pequeña rama de canela, la envuelven completamente en papel aluminio y la guardan en con el control remoto, en el bolsillo, una billetera, una mochila o cerca del lugar desde donde seguirán el partido.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que este tipo de prácticas pueda influir en el resultado de un partido, muchos fanáticos las incorporan como una forma de alimentar la ilusión y acompañar a la Selección desde su lugar. En un país donde las cábalas forman parte del folkore futbolero, cualquier ritual capaz de transmitir confianza o esperanza suele encontrar seguidores antes de los encuentros más importantes.

Papel aluminio y canela: cómo hacer el ritual paso a paso

La versión más difundida entre quienes adoptan esta práctica requiere apenas unos minutos y pocos materiales.

Paso 1: tomar una pequeña ramita de canela. Paso 2: envolverla completamente con papel aluminio hasta que quede cubierta. Paso 3: colocar el amuleto debajo del control remoto/remera/billetera o el objeto que se utilizará durante la transmisión del partido.

Según quienes siguen esta tradición, el objetivo es que permanezca cerca del espacio donde se vive el encuentro desde el inicio hasta el final. No existen pruebas científicas que respalden sus efectos, pero la práctica se mantiene como una cábala más dentro del universo futbolero.

Qué es el Feng Shui y por qué se usa canela

El Feng Shui es una filosofía de origen chino que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar, el equilibrio y la circulación de la energía. Sus principios se aplican habitualmente en hogares, oficinas y ambientes cotidianos mediante la disposición de objetos, colores y elementos simbólicos.

Feng Shui. Foto: Unsplash.

Dentro de estas creencias, ciertos elementos naturales son considerados portadores de significados específicos. La canela, por ejemplo, suele relacionarse con la prosperidad, la protección, la abundancia y las oportunidades, mientras que el aluminio es interpretado como un elemento capaz de resguardar o conservar esa energía de manera simbólica.

Las cábalas más utilizadas por los hinchas

Con el tiempo, la costumbre incorporó distintas adaptaciones. Una de las más habituales consiste en guardar el pequeño envoltorio dentro de la billetera para llevarlo consigo durante toda la jornada.

Hincha de la selección argentina con la camiseta celeste y blanca. Foto: Cedida por anunciante.

Otros prefieren colocarlo junto a una camiseta de la Selección Argentina, ya sea dentro de la prenda o debajo de ella antes del comienzo del partido. Para muchos fanáticos, la camiseta representa uno de los símbolos más fuertes de identificación con el equipo y por eso se convierte en un lugar elegido para este tipo de rituales.

También hay quienes ubican la canela envuelta en aluminio cerca de una bandera argentina, sobre la mesa donde se reúne la familia o en el sector de la casa destinado a seguir el encuentro.

Una nueva versión de las clásicas cábalas futboleras

Más allá de las creencias que rodean a la canela y al papel aluminio, el fenómeno encuentra explicación en una tradición que atraviesa generaciones de hinchas argentinos. Las cábalas forman parte del folklore futbolero y aparecen especialmente en partidos decisivos.

Mantener el mismo lugar frente al televisor, usar siempre la misma remera, compartir el encuentro con las mismas personas o repetir una rutina idéntica antes de cada partido son costumbres habituales en muchos hogares. En ese escenario, la combinación de canela y papel aluminio se sumó como una alternativa más para quienes disfrutan de los rituales previos a los encuentros de la Selección. Lejos de la cancha, pero con la misma ilusión, miles de fanáticos siguen encontrando en estas pequeñas tradiciones una forma de vivir los partidos con intensidad y de sentirse parte del camino del equipo.