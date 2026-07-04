La intimidad de la Selección Argentina: qué hay en el altar que acompaña al plantel en cada partido

Cabo Verde, la Virgen de Luján y la Selección Argentina Foto: Archivo

La Selección Argentina tiene una intimidad que va mucho más allá de la táctica, la pelota parada o la charla técnica. En cada vestuario donde juega el equipo nacional aparece un espacio silencioso, pequeño y profundamente simbólico: un altar armado para acompañar al plantel antes de salir a la cancha.

En medio de la vorágine del Mundial, las cámaras mostraron un detalle que llamó la atención de los hinchas: en el vestuario argentino del AT&T Center de Dallas, antes del partido ante Jordania, se pudo ver un altar improvisado con distintas imágenes religiosas y objetos de devoción. Ese rincón, preparado antes de la llegada de los futbolistas, expone una faceta íntima de la delegación albiceleste: la fe como parte del ritual previo a competir.

Qué hay en el altar de la Selección Argentina

El altar no es un simple decorado ni una puesta en escena. Según las imágenes difundidas, allí aparecen varios elementos vinculados a la religiosidad popular argentina: la Virgen de Luján, una miniatura de la misma advocación, la Virgen Desatanudos, la Difunta Correa, una botella de agua bendita con ilustración de la Basílica de Luján, un pequeño retrato de la Virgen con el Niño Jesús y una imagen de San Expedito.

El detalle del atlar de la Selección Argentina Foto: TyC Sports

La presencia de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, es uno de los puntos centrales del altar. Su imagen aparece como símbolo de protección, pertenencia e identidad nacional. En un plantel que carga con la ilusión de millones, ese rincón funciona como un lugar de pausa antes de la adrenalina: algunos podrán rezar, otros simplemente mirar, tocar una imagen o pasar en silencio.

Una tradición que viene de lejos

Aunque el altar volvió a tomar notoriedad por las imágenes del vestuario en Estados Unidos, esta costumbre no nació ahora. En la base del actual plantel hay futbolistas y miembros del cuerpo técnico que formaron parte de procesos exitosos como la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, etapas en las que también se registraron gestos de fe antes, durante y después de los partidos.

El detalle del atlar de la Selección Argentina Foto: TyC Sports

Para la Selección, el vestuario es un territorio sagrado en términos futbolísticos. Allí se ordenan camisetas, botines, vendas, indicaciones y emociones. Pero también hay lugar para lo intangible: las cábalas, las promesas, las imágenes religiosas y los objetos que cada integrante siente como amuleto personal o colectivo.

La Virgen de Luján, la Difunta Correa y una promesa que une al fútbol con la fe

Uno de los vínculos más fuertes entre la Selección Argentina y la devoción popular se dio después de la conquista del Mundial de Qatar. Claudio “Chiqui” Tapia llevó la Copa del Mundo a la Basílica de Luján en enero de 2023, pocos días después de la final ganada ante Francia en Lusail. También visitó el santuario de la Difunta Correa junto a Exequiel Palacios, otro gesto que reforzó esa relación entre la consagración deportiva y las promesas cumplidas.

La Difunta Correa ocupa un lugar especial en la religiosidad popular argentina, especialmente en San Juan. El santuario está ubicado en Vallecito, en el municipio de Caucete, a unos 60 kilómetros de la capital sanjuanina, y es visitado por miles de fieles que dejan ofrendas y agradecimientos.

El silencio de la Selección ante las creencias y los rituales

En un Mundial donde distintas selecciones y protagonistas expusieron públicamente sus creencias, el plantel argentino eligió un perfil mucho más reservado. Mientras otros episodios vinculados a supuestas maldiciones o ayudas divinas ganaron espacio mediático, Argentina mantuvo su costumbre lejos de las declaraciones rimbombantes: el altar está, acompaña, pero no necesita explicación pública.

Ese silencio también potencia el misterio. Para los hinchas, descubrir qué hay en el vestuario de la Scaloneta genera curiosidad inmediata. No se trata solo de saber quién juega, cómo forma el equipo o qué camiseta usará Messi: también interesa conocer qué rituales acompañan al campeón del mundo cuando nadie lo ve.

Por qué el altar emociona tanto a los hinchas argentinos

El impacto del altar tiene una explicación sencilla: toca una fibra muy argentina. En el país, el fútbol y la fe suelen caminar juntos. Hay promesas por un campeonato, camisetas bendecidas, estampitas en la billetera, rosarios en la tribuna y familias enteras que repiten cábalas antes de cada partido.

Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde Foto: REUTERS

Por eso, ver ese rincón en el vestuario de la Selección no solo genera sorpresa: también produce identificación. El altar representa al jugador profesional, pero también al hincha común que prende una vela, se pone la misma camiseta o evita cambiar de lugar en el sillón durante los 90 minutos.

El altar como símbolo de unión en la Selección Argentina

Más allá de las creencias individuales, el altar funciona como un símbolo colectivo. En un plantel con figuras de distintas edades, recorridos y personalidades, ese espacio resume algo que la Selección construyó en los últimos años: un grupo unido por objetivos deportivos, afectivos y espirituales.

La Scaloneta se hizo fuerte desde el juego, pero también desde la pertenencia. Y en esa pertenencia entran las canciones, los abrazos, las charlas, las familias, las promesas y, claro, ese pequeño altar que viaja con la delegación.

Un rincón pequeño, una historia enorme

El altar de la Selección Argentina no mete goles, no ataja penales ni define partidos. Pero cuenta una historia poderosa: la de un equipo que, antes de salir al ruido del estadio, se permite un momento de silencio.

En ese rincón conviven la Virgen de Luján, la Difunta Correa, San Expedito, el agua bendita y las imágenes que acompañan al plantel. Para algunos será fe; para otros, cábala. Para la Selección, parece ser algo más simple y más profundo: una forma de sentirse acompañada antes de jugar por todo un país.