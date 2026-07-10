Zapallitos rellenos con carne picada y salsa roja: una receta económica ideal para los días de frío

Los zapallitos redondos son una de las hortalizas más versátiles de la temporada. Gracias a su sabor suave admiten distintos rellenos, desde carne picada hasta versiones vegetarianas con arroz, legumbres, tofu o quesos. En esta oportunidad vamos a hacer una receta de las más tradicionales: carne picada bien condimentada y una salsa roja casera que termina de aportar jugosidad durante la cocción.
Antes de comenzar, el primer paso es elegir una buena materia prima. Los zapallitos deben estar firmes o turgentes, con la piel lisa, brillante y sin golpes. Si presentan zonas blandas o manchas oscuras, probablemente hayan perdido frescura.
También es importante lavarlos correctamente antes de manipularlos.Siempre hay que procurar la higiene en todas las frutas y verduras, ya que deben lavarse con abundante agua potable para eliminar restos de tierra y disminuir la presencia de microorganismos.
Otro ingrediente protagonista es la carne picada. Es importante mantener la cadena de frío y cocinarla completamente. Debido a que la carne picada tiene mayor superficie de contacto que un corte entero, requiere una cocción completa para garantizar su inocuidad en nuestra receta.
Uno de los problemas más frecuentes es que los zapallitos liberen demasiada agua dentro de la fuente y el relleno termine perdiendo consistencia. Para evitarlo existe un truco muy simple. Después de vaciarlos, espolvoreá el interior con una pizca de sal y dejálos reposar entre 10 y 15 minutos boca abajo sobre papel de cocina. Ese tiempo ayuda a eliminar parte del exceso de agua. Luego solamente hay que secarlos suavemente antes de rellenarlos para nuestra receta.
Otro detalle importante es no cocinar demasiado los zapallitos durante el hervor inicial. Alcanzan apenas unos minutos para ablandarlos ligeramente. Ya que terminarán de cocinarse dentro del horno junto con la salsa.
Según el INTA, los zapallitos aportan fibra, vitamina C y minerales como el potasio, mientras que la carne vacuna constituye una fuente importante de proteínas de alto valor biológico, hierro y vitamina B12 ¡una receta muy completa y accesible para pasar mejor el invierno!
Los zapallitos rellenos siguen siendo una de las recetas más completas de la cocina casera argentina. Económicos, rendidores y muy fáciles de preparar, combinan verduras, proteínas y una salsa que transforma un plato sencillo en una comida ideal para compartir en familia durante el invierno.
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