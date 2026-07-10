Zapallitos rellenos con carne picada y salsa roja: una receta económica ideal para los días de frío

Los zapallitos redondos son una de las hortalizas más versátiles de la temporada. Gracias a su sabor suave admiten distintos rellenos, desde carne picada hasta versiones vegetarianas con arroz, legumbres, tofu o quesos. En esta oportunidad vamos a hacer una receta de las más tradicionales: carne picada bien condimentada y una salsa roja casera que termina de aportar jugosidad durante la cocción.

Antes de comenzar, el primer paso es elegir una buena materia prima. Los zapallitos deben estar firmes o turgentes, con la piel lisa, brillante y sin golpes. Si presentan zonas blandas o manchas oscuras, probablemente hayan perdido frescura.

Los zapallitos rellenos con carne picada y salsa roja ¡lo mejor para comer con bajas temperaturas! Foto: Imagen creada con Chatgpt

También es importante lavarlos correctamente antes de manipularlos.Siempre hay que procurar la higiene en todas las frutas y verduras, ya que deben lavarse con abundante agua potable para eliminar restos de tierra y disminuir la presencia de microorganismos.

Otro ingrediente protagonista es la carne picada. Es importante mantener la cadena de frío y cocinarla completamente. Debido a que la carne picada tiene mayor superficie de contacto que un corte entero, requiere una cocción completa para garantizar su inocuidad en nuestra receta.

El secreto para que los zapallitos no larguen agua durante la cocción

Uno de los problemas más frecuentes es que los zapallitos liberen demasiada agua dentro de la fuente y el relleno termine perdiendo consistencia. Para evitarlo existe un truco muy simple. Después de vaciarlos, espolvoreá el interior con una pizca de sal y dejálos reposar entre 10 y 15 minutos boca abajo sobre papel de cocina. Ese tiempo ayuda a eliminar parte del exceso de agua. Luego solamente hay que secarlos suavemente antes de rellenarlos para nuestra receta.

Los zapallitos rellenos con carne ¡una delicia! Una receta versátil para hacer con distintos rellenos Foto: Imagen creada con Chatgpt

Otro detalle importante es no cocinar demasiado los zapallitos durante el hervor inicial. Alcanzan apenas unos minutos para ablandarlos ligeramente. Ya que terminarán de cocinarse dentro del horno junto con la salsa.

Según el INTA, los zapallitos aportan fibra, vitamina C y minerales como el potasio, mientras que la carne vacuna constituye una fuente importante de proteínas de alto valor biológico, hierro y vitamina B12 ¡una receta muy completa y accesible para pasar mejor el invierno!

Ingredientes para unos ricos zapallitos

Una receta ideal para las bajas temperaturas

6 zapallitos redondos

500 g de carne picada especial

1 cebolla mediana

½ morrón rojo

2 dientes de ajo

Pulpa de los zapallitos

500 ml de salsa de tomate

2 cucharadas de aceite de oliva

50 g de queso rallado

Condimentos para sazonar: sal, pimienta, pimentón dulce, orégano

Paso a Paso

Lavamos bien los zapallitos y el resto de las verduras. Los zapallitos los cocinamos durante 5 minutos en agua hirviendo. Los retiramos, dejamos enfriar y cortamos la parte superior. Con una cuchara retiramos parte de la pulpa y la reservamos. Picamos la cebolla, el morrón, el ajo y parte de la pulpa de los zapallitos. Rehogamos primero las verduras y luego incorporamos la carne picada. Condimentamos con sal, pimienta, pimentón y orégano. Rellenamos los zapallitos con la preparación y los acomodamos dentro de una fuente apta para horno. Cubrimos con salsa de tomate y espolvoreamos queso rallado. Cocinamos en horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que los zapallitos estén tiernos y el queso gratinado.

Trucos que hacen la diferencia

Elegir zapallitos de tamaño similar para lograr una cocción pareja.

Salar el interior antes de rellenarlos para reducir el exceso de agua.

No hervirlos de más.

Utilizar carne picada especial para un relleno más jugoso.

Preparar una salsa de tomate casera si tenés tiempo.

Los zapallitos rellenos siguen siendo una de las recetas más completas de la cocina casera argentina. Económicos, rendidores y muy fáciles de preparar, combinan verduras, proteínas y una salsa que transforma un plato sencillo en una comida ideal para compartir en familia durante el invierno.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.