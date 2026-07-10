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La mufa también llegó a las heladerías: no se vende chocolate suizo antes del partido de Argentina vs Suiza por el Mundial 2026

A horas del cruce de cuartos de final entre la Selección Argentina y Suiza, algunas heladerías retiraron de sus cartas el tradicional chocolate suizo y lo reemplazaron por guiños futboleros.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Algunas heladerías retiraron temporalmente el gusto chocolate suizo de sus cartas y lo reemplazaron por carteles alusivos al cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Algunas heladerías retiraron temporalmente el gusto chocolate suizo de sus cartas y lo reemplazaron por carteles alusivos al cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Red Social: X
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La expectativa por el partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 empezó a sentirse también en los comercios. En las últimas horas, algunas heladerías decidieron sacar temporalmente de sus cartas el tradicional chocolate suizo y reemplazarlo por mensajes vinculados al apoyo a la Selección, en una movida que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Una de las cadenas que se sumó a la tendencia fue Grido, que difundió carteles en sucursales y plataformas digitales con una consigna dirigida a los hinchas: “No vendemos chocolate suizo. Acá solo chocolate argentino”. La campaña generó repercusión entre los clientes y multiplicó los comentarios en redes.

Algunas heladerías retiraron temporalmente el gusto chocolate suizo de sus cartas y lo reemplazaron por carteles alusivos al cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Algunas heladerías retiraron temporalmente el gusto chocolate suizo de sus cartas y lo reemplazaron por carteles alusivos al cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Red Social: X

La propuesta tuvo eco en distintos puntos del país. En la ciudad de Santa Fe, la heladería Vía Verona avanzó con una acción similar y colocó un aviso junto al sabor chocolate suizo con la leyenda: “Prohibido elegir al rival”. Además, incorporó de manera temporal un producto bautizado como “dulce Scalonetta”, en referencia al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Algunas heladerías retiraron temporalmente el gusto chocolate suizo de sus cartas y lo reemplazaron por carteles alusivos al cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Algunas heladerías retiraron temporalmente el gusto chocolate suizo de sus cartas y lo reemplazaron por carteles alusivos al cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Red Social: X

Lejos de generar polémica, la iniciativa fue tomada con humor. Muchos clientes aprovecharon la ocasión para fotografiar los carteles y compartir las imágenes, contribuyendo a una difusión espontánea que terminó potenciando el alcance de la campaña.

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Las acciones muestran cómo el Mundial se convirtió en una herramienta de comunicación para numerosas marcas. Comercios de distintos rubros comenzaron a adaptar promociones, nombres de productos y ambientaciones para conectar con la atención que despierta cada presentación del seleccionado argentino.

Festejos de otros goles: el impacto de los partidos en las ventas de bebidas

El impacto de la competencia no se limita a la publicidad o al marketing. Los partidos de la Selección también provocan cambios concretos en los hábitos de compra de los consumidores.

Un relevamiento de Mercado Pago detectó que, antes del cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final, los cobros con QR crecieron un 62%, mientras que las transferencias entre personas aumentaron un 32% respecto de una jornada habitual. Los rubros más beneficiados fueron los vinculados con alimentos y bebidas.

La tendencia ya se había observado en partidos anteriores. En la previa del encuentro frente a Cabo Verde, las compras en bebidas y vinotecas registraron una suba del 106%, mientras que las operaciones en rotiserías y casas de comida avanzaron un 79%.

Durante los partidos ocurre el fenómeno contrario. El mismo informe mostró que la actividad comercial se desacelera de forma marcada cuando la pelota empieza a rodar. Los pagos en comercios llegaron a caer hasta un 80%, mientras que las operaciones con QR en colectivos y subtes retrocedieron un 35%.

El delivery: uno de los grandes ganadores del Mundial 2026

Los cambios en el comportamiento de los consumidores también beneficiaron a las plataformas de entrega a domicilio. Según datos difundidos durante la Copa del Mundo, el partido de Argentina frente a Egipto representó el mayor pico de demanda para los servicios de delivery desde el inicio del torneo.

Trabajadores de las plataformas de reparto Foto: @EspecheVirginia

En las cuatro horas previas al encuentro, los pedidos crecieron un 115%, con una fuerte demanda de hamburguesas, pizzas, empanadas, snacks, gaseosas y cervezas. El fenómeno confirma que gran parte del consumo asociado al fútbol se concentra en reuniones familiares o entre amigos para seguir los partidos.

Mientras tanto, la Selección se prepara para enfrentar a Suiza este sábado a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con la ilusión de seguir avanzando en el Mundial. Y, al menos hasta que termine el partido, en algunas heladerías argentinas el chocolate suizo tendrá que esperar.

HeladeríasSelección ArgentinaMundial 2026
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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