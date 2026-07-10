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“Busquen mi nombre en Google”, el curioso pedido de Erling Haaland a sus seguidores en la previa del partido con Inglaterra

El delantero noruego juega su primer Mundial y se ha convertido en una de las figuras indiscutidas del torneo internacional marcando 7 goles hasta el momento.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El curioso pedido de Erling Haaland a sus seguidores.
El curioso pedido de Erling Haaland a sus seguidores. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Erling Haaland, delantero de la Selección de Noruega, se enfrentará este viernes 10 de julio a Inglaterra en cuartos del final del Mundial 2026. Esta es su primera Copa del Mundo y, sin dudas, se ha convertido en una de las grandes figuras. Aunque el deportista nació en la ciudad de Leeds, en Reino Unido, decidió jugar con la camiseta del país nórdico desde pequeño, al igual que lo hicieron sus padres, un exfutbolista y una exatleta noruega.

Antes de uno de los partidos más importantes de su carrera, hasta el momento, el futbolista realizó un llamativo pedido a sus seguidores a través de su cuenta de X. El jugador escribió un breve mensaje diciendo: “Tienen una cosa para hacer en este día. Busquen mi nombre en Google”.

El pedido de Erling Haaland a sus seguidores. Foto: X

Qué aparece en el buscador de Google al escribir “Erling Halaand”

El jugador hizo esta divertida solicitud porque al escribir su nombre en el buscador aparecen un grupo de vikingos remando en la parte inferior de la pantalla. Además, los usuarios tienen la posibilidad de tocar el famoso tambor que utilizan los noruegos en sus festejos, al dar clic en un botón dispuesto en el centro de la pantalla.

Halaand se ha lucido en la Copa del Mundo. Hasta ahora, ha marcado nada menos que 7 goles y está a solo un tanto de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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Actualmente, el futbolista de 25 años se encuentra jugando en el Manchester City de Inglaterra desde el año 2022. Antes había estado en el Borussia Dortmund de Alemania, en el Red Bull Salzburgo de Austria, en el Molde FK de Noruega y en el Bryne FK, equipo con el que inició su carrera en 2015.

Esto pasa si buscás Erling Haaland en Google.
Qué pasa si buscás Erling Haaland en Google. Foto: Captura

El origen del festejo de la Selección de Noruega

Dicha celebración se ha vuelto viral alrededor del mundo. Se llama Viking Row y tiene como misión rendirle homenaje a los vikingos con una breve coreografía que muestra cómo se trasladaban a distintas tierras con la ayuda de sus naves. Además, en medio del festejo, los noruegos gritan: ¡Ror!

El festejo surgió durante las Eliminatorias para jugar el Mundial 2026. Se trata de una creación del músico y productor Jonas Thomassen. La coreografía se realizó por primera vez tras el partido con Italia, que se quedó afuera de la Copa del Mundo y permitió que Noruega jugara el torneo internacional luego de 28 años de ausencia: el país nórdico no clasificaba desde el año 1998.

Erling HaalandSelección NoruegaMundial 2026
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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