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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del miércoles 15 de julio por las semifinales, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo está cerca de terminar y este martes 14 de julio nos regala la primera semifinal. Conocé cómo ver el partido en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Argentina quiere seguir haciendo historia.
Argentina quiere seguir haciendo historia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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El Mundial 2026 está cerca de su fin y este miércoles 15 de julio se juega el segundo partido de las semifinales: Inglaterra vs Argentina. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este miércoles 15 de julio

Este miércoles 15 de julio juegan Inglaterra vs Argentina.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de Inglaterra vs Argentina

  • Inglaterra vs Argentina - 16:00hs - Atlanta Stadium

Dónde ver en vivo Francia vs España

  • Inglaterra vs Argentina: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Inglaterra y Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra quedó 1° del Grupo L con 7 puntos. En los 16avos de final le ganó 2 a 1 a RD del Congo, en octavos dejó afuera a México tras ganarle 3 a 2 y en cuartos venció 2 a 1 a Noruega.

Por su parte Argentina terminó 1° del Grupo J con 9 puntos y en los 16avos de final le ganó 3 a 2 a Cabo Verde. En los octavos, eliminó a Egipto 3 a 2 y en los cuartos de final venció 3 a 1 a Suiza.

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Cuándo y contra quién juega el ganador de Inglaterra vs Argentina en la semifinal del Mundial 2026

El ganador del partido entre Inglaterra y Argentina jugará la gran final del Mundial 2026 contra España -que le ganó a Francia en la otra semifinal- el domingo 16 de julio a las 16:00hs en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium.

La Selección de Inglaterra venció 2-1 a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Mike Segar)

Semifinales Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 45 eliminados hasta ahora son:

  • Francia (semifinales-jugará el 3° puesto)
  • Suiza (cuartos de final)
  • Noruega (cuartos de final)
  • Bélgica (cuartos de final)
  • Marruecos (cuartos de final)
  • Canadá (octavos de final)
  • Paraguay (octavos de final)
  • Brasil (octavos de final)
  • México (octavos de final)
  • Portugal (octavos de final)
  • Estados Unidos (octavos de final)
  • Egipto (octavos de final)
  • Colomba (octavos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • República Democrática del Congo (16avos de final)
  • Senegal (16avos de final)
  • Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  • Austria (16avos de final)
  • Croacia (16avos de final)
  • Argelia (16avos de final)
  • Australia (16avos de final)
  • Cabo Verde (16avos de final)
  • Ghana (16avos de final)
  • Corea del Sur (Fase de Grupos)
  • República Checa (Fase de Grupos)
  • Qatar (Fase de Grupos)
  • Escocia (Fase de Grupos)
  • Haití (Fase de Grupos)
  • Turquía (Fase de Grupos)
  • Curazao (Fase de Grupos)
  • Túnez (Fase de Grupos)
  • Irán (Fase de Grupos)
  • Nueva Zelanda (Fase de Grupos)
  • Uruguay (Fase de Grupos)
  • Arabia Saudita (Fase de Grupos)
  • Irak (Fase de Grupos)
  • Jordania (Fase de Grupos)
  • Uzbekistán (Fase de Grupos)
  • Panamá (Fase de Grupos)

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Inglaterra
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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