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España elimina a Francia y se mete en la final: los memes más virales del partido del Mundial 2026

La selección española se impuso con autoridad ante Francia en la semifinal del Mundial 2026 y selló su pase a la final. Mientras el equipo brillaba en el campo, las redes sociales explotaron con memes que convirtieron el partido en tendencia global.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La semifinal entre España y Francia
La semifinal entre España y Francia Foto: NA
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España dio un paso decisivo hacia la gloria al vencer 2-0 a Francia en la semifinal del Mundial 2026, en un partido que combinó solidez táctica, momentos de alta intensidad y una contundencia que marcó diferencias. El triunfo no solo aseguró su lugar en la final, sino que también desató una ola de reacciones en redes sociales.

El encuentro, seguido por millones en todo el mundo, se convirtió rápidamente en un fenómeno digital. Mientras los aficionados celebraban el rendimiento del equipo, los memes comenzaron a circular casi en simultáneo con el pitido final, destacando jugadas, gestos y protagonistas del duelo.

La contundente victoria de España sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026

España salió a jugarlo con soltura desde el arranque, manejando la pelota y marcando el ritmo ante una Francia más replegada, que intentó lastimar de contra pero sin demasiada claridad. La diferencia llegó antes del descanso: el equipo español aprovechó un penal sobre Lamine Yamal provocado por Lucas Digne que Mikel Oyarzabal cambió por gol.

En el segundo tiempo, el partido se abrió un poco más. Francia adelantó líneas en busca del empate, pero eso le dio todavía más margen a España para hacer daño. Con espacios para correr y una idea clara, los españoles volvieron a golpear en el momento justo y estiraron la ventaja.

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Con el 2-0, todo quedó bajo control. España bajó el ritmo cuando hizo falta, defendió sin sobresaltos y jugó con la tranquilidad de quien tiene el partido en la mano, sellando así su pase a la final sin pasar mayores apuros.

Los mejores memes de la semifinal entre España y Francia

Las redes sociales explotaron tras la victoria de España ante Francia. Foto: Red Social: X
Las redes sociales explotaron tras la victoria de España ante Francia. Foto: Red Social: X
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Las redes sociales explotaron tras la victoria de España ante Francia. Foto: Red Social: X
Las redes sociales explotaron tras la victoria de España ante Francia. Foto: Red Social: X
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Las redes sociales explotaron tras la victoria de España ante Francia. Foto: Red Social: X
Las redes sociales explotaron tras la victoria de España ante Francia. Foto: Red Social: X
Las redes sociales explotaron tras la victoria de España ante Francia. Foto: Red Social: X
MemesMundial 2026Selección EspañaSelección Francia
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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