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El “amuleto” de España para la final: quién es Keyne, el hermano de Lamine Yamal que se volvió viral en el Mundial

Mientras Lamine Yamal brilló con España en el Mundial 2026, su hermano menor Keyne se convirtió en un fenómeno viral gracias a sus celebraciones y carisma frente a las cámaras.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Keyne, de 3 años, acompañó a la familia de Lamine Yamal durante el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los rostros más entrañables del torneo por sus celebraciones en la tribuna.
Keyne, de 3 años, acompañó a la familia de Lamine Yamal durante el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los rostros más entrañables del torneo por sus celebraciones en la tribuna. Foto: @ExpeFutbol
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Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, pasó de ser un rostro desconocido a una de las imágenes más entrañables del Mundial 2026. Con apenas tres años, sus reacciones en las tribunas lo convirtieron en un fenómeno viral que crece al ritmo que España avanza en el torneo.

El joven futbolista del Barcelona es una de las grandes figuras de la selección española, pero fuera del campo otro integrante de su familia captó la atención. Cada aparición de Keyne durante las transmisiones televisivas se multiplica en comentarios y reacciones en redes sociales.

Las cámaras comenzaron a enfocarlo durante los partidos de España, y su naturalidad hizo el resto. Gestos, risas, festejos y miradas curiosas bastaron para que miles de aficionados lo adoptaran como uno de los símbolos más queridos del campeonato.

Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, celebrando en la tribuna durante un partido de España en el Mundial 2026
Keyne, de 3 años, acompañó a la familia de Lamine Yamal durante el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los rostros más entrañables del torneo por sus celebraciones en la tribuna. Foto: @ExpeFutbol

¿Quién es Keyne, el hermano de Lamine Yamal?

Keyne nació en septiembre de 2022 y es el medio hermano de Lamine Yamal. Aunque su edad es muy corta, ha estado presente en momentos importantes del entorno familiar del futbolista, lo que permitió que el público conociera un costado más íntimo del jugador.

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La relación entre ambos es cercana y aparece con frecuencia en celebraciones o actos públicos vinculados al delantero español. Esa cercanía ayudó a conectar a los aficionados con la historia personal del joven talento.

Aunque comparten madre, Sheila Ebana, tienen padres diferentes. A pesar de ello, la relación entre ambos es muy cercana y el propio Lamine ha reconocido en distintas entrevistas que siente un enorme cariño por el pequeño, al grado de asegurar que muchas veces lo cuida “como si fuera un hijo”.

Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, celebrando en la tribuna durante un partido de España en el Mundial 2026
Keyne, de 3 años, acompañó a la familia de Lamine Yamal durante el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los rostros más entrañables del torneo por sus celebraciones en la tribuna. Foto: @ExpeFutbol

Por qué Keyne se volvió viral en el Mundial 2026

Su popularidad creció partido a partido. Cada reacción suya tras los goles de España, saltos, aplausos o besos hacia la tribuna, genera miles de interacciones en redes sociales.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante los cuartos de final, cuando su reacción a un gol español fue captada en primer plano. El video circuló rápidamente y acumuló millones de reproducciones en pocas horas.

Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, celebrando en la tribuna durante un partido de España en el Mundial 2026
Keyne, de 3 años, acompañó a la familia de Lamine Yamal durante el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los rostros más entrañables del torneo por sus celebraciones en la tribuna. Foto: @ExpeFutbol

El “amuleto” de España en su camino a la final

La historia sumó otro capítulo tras la victoria de España por 2-0 ante Francia en semifinales. Una vez más, Keyne fue protagonista en las tribunas mientras esperaba reencontrarse con su hermano.

Las imágenes de su celebración volvieron a marcar tendencia. Muchos usuarios comenzaron a llamarlo el “amuleto de la suerte” del equipo, en una mezcla de cariño y superstición futbolera.

Selección EspañaLamine YamalMundial 2026
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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